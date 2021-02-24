Зарплаты растут вместе с металлом

Холдинг заявляет о цели стать лидером по уровню доходов работников горно-металлургической отрасли.

Экономический спад, вызванный пандемией COVID-19 — один из самых мощных за последние 20 лет. ВВП в 2020 году снизился на 3,1%: для сравнения, во время кризиса 1998 года падение составило 5,3%. В основном «просели» такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, транспорт, торговля и услуги населению, общественное питание, культура и спорт. Разумеется, доходы тех, кто работает в этих — и многих других — отраслях тоже снизились. Реальные располагаемые доходы жителей страны — то есть, те средства, которые остаются у них после уплаты налогов и сборов, процентов по кредитам и других обязательных платежей, скорректированные на инфляцию — в 2020 году снизились на 3,5%. Об этом сообщает Росстат. Также по данным Росстата численность безработных в РФ за 2020 год выросла на 24,7% по сравнению с 2019 годом. Об ухудшении финансового положения россиян также говорит сокращение потребления домохозяйств и увеличение числа тех, кто живет за чертой бедности (за 3 квартал 2020 года прибавилось 1,2 млн человек в доходами ниже прожиточного минимума). Более чем на 4% снизился оборот розничной торговли, на 17,3% меньше стало оказываться платных услуг населению.

На общем фоне относительно стабильно чувствуют себя сотрудники крупных компаний. Несмотря на общий экономический спад социально ответственные компании пытаются удержать заработные платы сотрудников на прежнем уровне, проиндексировать их исходя из уровня инфляции, а в некоторых случаях и повысить доход своих сотрудников.

В Металлоинвесте на эти цели было выделено около 1,9 млрд рублей. Основная часть этих средств будет направлена на обеспечение гарантированного роста заработных плат на 4%, а оставшийся 1% фонда - на повышение размер действующих выплат. Возможно, зарплаты продолжат расти.

Повышение дохода сотрудников — постоянная практика в компании «Металлоинвест». В 2020 году зарплаты повышали дважды: в общем примерно на 12%. В целом, за последние три года зарплата сотрудников увеличилась на 32-35%. При этом компания предоставляет сотрудникам один из лучших социальных пакетов в отрасли: причем программы включают не только действующих сотрудников, но и членов их семей и тех, кто уже ушел на пенсию.

Еще один сценарий поддержки сотрудников в сложный период — премирование. Его применили в Издательском доме «Коммерсантъ», также принадлежащего Алишеру Усманову — его сотрудники в 2020 году получили премии в 1 тысячу долларов в связи с колебаниями курса рубля.

Во время пандемии «Металлоинвест» выделила около 1 млрд рублей на поддержку сотрудников, столкнувшихся с COVID-19, а 2 млрд рублей были перечислены на поддержку медицинских учреждений в регионах присутствия компании.

В борьбу с коронавирусом включился и лично владелец компании Алишер Усманов: по данным американского Forbes, он стал лидером среди россиян по объему личных инвестиций в борьбу с пандемией. В общей сложности, как подсчитала английская Times, сам Усманов и его компании выделили на борьбу с COVID-19 в России и Узбекистане порядка 168,2 млн долларов.