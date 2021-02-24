Предложенный губернатором Александром Дрозденко законопроект о социальных гарантиях принят в третьем чтении

Региональные парламентарии проголосовали за предложенные губернатором Александром Дрозденко социальные гарантии. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.​

Проект закона о социальных гарантиях в Ленинградской области принят в третьем чтении: 24 февраля за него проголосовали региональные парламентарии. Закон вступит в силу после того, как его подпишет губернатор Александр Дрозденко.

Именно глава области стал инициатором разработки социального законопроекта, получившего негласное название «47 гарантий для 47 региона». Летом 2020 года Александр Дрозденко предложил его в качестве программного документа на выборах губернатора Ленинградской области, выдвинув лозунг «От инвестиций в экономику к инвестициям в человека».

Законопроект задумывался для того, чтобы улучшить качество жизни в регионе. Он состоит из 47 статей, устанавливающих стандарты комфортной жизни в Ленинградской области. Законопроект затрагивает все сферы — здравоохранение, образование, социальную защиту, благоустройство, городскую среду, экологию, труд, экономику, культуру и туризм. Каждая из его статей гарантирует жителям позитивные перемены и поддержку в любой жизненной ситуации.

Среди целей, поставленных в документе, - отказ от второй смены в школах и отсутствие очередей в детских садах, обеспечение чистой питьевой водой, доступность медицинской помощи в любом населенном пункте региона, независимо от его размеров и удаленности, и многое другое. Закон также обеспечивает доступность диспансеризации населения, помощь семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, поддержку талантливой молодежи, создание условий для развития детского спорта и творчества.

При этом в законе прописаны конкретные показатели, которые власти должны реализовать до 2030 года. Например, чтобы сделать медицинскую помощь доступной в любой точке области, до 2025 года в регионе создадут не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. А до 2030 года в Ленинградской области должны построить как минимум восемь поликлиник.

Законопроект затрагивает все сферы жизни ленинградцев— от здравоохранения и образования до социальной защиты и благоустройства.​ Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.​

Законопроект получился действительно народным - каждая из его статей разрабатывалась на основании предложений ленинградцев и обсуждалась во время встреч губернатора с жителями области. Создатели законопроекта постарались учесть все проблемные вопросы, предлагаемые людьми. Свою лепту внесли и депутаты Законодательного собрания. В процессе работы над документом парламентарии подготовили 26 поправок к первой версии законопроекта.

По словам Александра Дрозденко, закон о социальных гарантиях ляжет в основу региональных программ и будет соотносится с национальными проектами. Осенью 2020 года Дрозденко представил проект «47 гарантий для 47 региона» президенту Владимиру Путину.

- Достижения в экономике мы хотим трансформировать в качество жизни, в социальную защищенность людей, в повышение социальных стандартов, - отметил Александр Дрозденко во время беседы с президентом России.

Глава государства поддержал инициативу губернатора и выразил надежду, что предложенные социальные гарантии будут воплощены в жизнь. Владимир Путин подчеркнул: важно, чтобы реализация этих гарантий постоянно находилась на личном контроле у губернатора.