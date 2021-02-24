Алексей Миранчук готовится к матчу против "Реала". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Миранчук вечером в среду, 24 февраля, имеет шанс дебютировать в плей-офф Лиги Чемпионов. Его "Аталанта" на своем поле принимает грозный мадридский "Реал", а сам же игрок сборной России включен в заявку своего клуба на предстоящий поединок. В этом сезоне у Миранчука 14 матчей, 1 гол и 1 голевая передача за "Аталанту" в чемпионате Италии. 14 февраля именно Алексей сделал голевой пас на Муриэля, забившего победный гол в матче с "Кальяри". А в Лиге Чемпионов Миранчук осенью 2020 года уже отметился голом в ворота "Мидтьюлланда" 21 октября 2020 года. После чего провел только шесть минут в матче против "Ливерпуля".

Перед игрой против "Аталанты" у "Реала" - много проблем. Фото: REUTERS

К этой игре команды подходят на серии из нескольких побед подряд. "Аталанта" 21 февраля победила "Наполи" дома со счетом 4:2, до этого выиграв еще пару матчей подряд в разных турнирах. А вот у "Реала" дела более скромны - из-за травм приходится играть из последних сил, и "Вальядолид" в гостевом поединке команда Зидана победила со счетом 1:0.

"Аталанта" прошла в 1/8 финала Лиги Чемпионов, став второй в группе D осенью прошлого года с 11 очками. Выше них оказался "Ливерпуль", выигравший два года назад Лигу Чемпионов. А вот мадридский "Реал" долго бился за то, чтобы пройти в плей-офф. С 10 очками команда Зидана стала первой в группе В, где борьба была очень упорной - у "Боруссии" (Менхенгладбах) и донецкого "Шахтера", которые расположились за испанцами - по 8 баллов.

Удивительно, но согласно котировкам букмекеров на предстоящую игру, фаворитом является не мадридский "Реал", а именно "Аталанта". Если судить по тем цифрам, что дают эксперты, итальянцы должны одержать победу в упорной борьбе над своими соперниками. Сказывается тот факт, что у "Реала" очень много травмированных игроков.

"Реал" в матче чемпионата Испании победил "Вальядолид" всего лишь 1:0. Фото: REUTERS

Прямую трансляцию матча Аталанта - Реал Мадрид можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале Матч! ТВ, начиная с 23-00 по московскому времени. Ответная игра 1/8 финала пройдет 16 марта 2021 года в Мадриде.