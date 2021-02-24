Актриса Катерина Шпица вышла замуж за фитнес-тренера

упругом Катерины Шпицы стал Руслан Панов. Он работает фитнес-тренером Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезда фильмов «Метро» и «Экипаж» 35-летняя Екатерина Шпица вышла замуж. Фотографию с супругом она опубликовала в Инстаграме. Молодожены показали кольца из белого золота. Супругом Катерины Шпицы стал Руслан Панов. Он работает фитнес-тренером в сети клубов X-Fit.

- Знаете, кого сейчас вез? Екатерину Шпицу и Руслана Панова. Отвез их в ЗАГС, потом в ресторан. Пели у меня в машине с супругом. Такие они классные, - рассказал Андрей, водитель «Диско-такси».

Катерина и Руслан решили не терять зря время по пути во Дворец бракосочетания «Барвиха Luxury Village» и устроили диско-вечеринку. Как рассказал водитель, заказать машину KIA Optima с микрофонами и иллюминацией можно за 2500 рублей в час.

Катерина и Руслан решили не терять зря время по пути во Дворец бракосочетания «Барвиха Luxury Village» и устроили диско-вечеринку Фото: Instagram.com

На свадьбу к Екатерине и Руслану пришла певица Алена Свиридова.

- Катюша и Руслан, я вас очень люблю. У вас все получится, - написала в соцсетях Алена Свиридова.

Екатерина Шпица вышла замуж Фото: Instagram.com

Сам же Руслан Панов накануне свадьбы рассказывал «КП», как они познакомились с Катериной.

- Моя пара сложилась именно в спортзале. Катерина пришла заниматься в наш фитнес-клуб, для нее подыскивали тренера. Мы стали тренироваться, практически одновременно возник взаимный интерес. Стали общаться, потом начались отношения, - рассказал Руслан Панов.

Катерина продолжала приходить на тренировки к Руслану, он же посещал с ней светские мероприятия. Пара любила приходить вместе покататься на коньках на ГУМ-каток. Два года назад Руслан очень романтично сделал предложение руки и сердца Катерине. Она играла главную роль в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Булгакова, а в конце стала невестой, ответив любимому мужчине Руслану: «Да». Зрители в зале сначала не могли понять, что за мужчина вышел на сцену в конце постановке, а потом поддержали пару аплодисментами. Катерина и Руслан стала жить вместе, путешествовать и отдыхать вместе с 8-летним сыном актрисы.

Как рассказывал "КП" Руслан Панов, он не только фитнес-тренер, но еще и преподает танцы, поэтому, когда Катерина пошла в проект «Танцы со звездами», то стал помогать ей уроками по хореографии.

- У нее и так достаточно активный образ жизни. И во время проекта «Танцы со звездами» было много тренировок. Я ей помогал как хореограф. На третью программу ставил начало номера. Мы и дома проводили некоторые тренировки, это очень удобно. Даже во время карантина проводили совместные онлайн-тренировки из Сочи, - рассказал Руслан Панов.

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