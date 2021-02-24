Умер Даль Орлов - ведущий «Кинопанорамы»

Орлов вспоминал о «Кинопанораме» с удовольствием. Благодаря ей он смог поговорить о кино со множеством интересных людей. Фото ТАСС/ Игорь Кубединов

Даль Орлов был драматургом, сценаристом, критиком, но широкая публика запомнила его прежде всего как телеведущего: именно он на протяжении нескольких лет вел популярнейшую «Кинопанораму». Попал он туда почти случайно, когда был главным редактором «Советского экрана». На Всесоюзном кинофестивале в Душанбе журналист Юрий Черепанов познакомил его с Ксенией Марининой, создателем и художественным руководителем «Кинопанорамы»; она предложила ему записать сюжет о «Пиратах ХХ века». Прямо в местном драматическом театре Орлов и поговорил с режиссером Борисом Дуровым, а еще с актерами Александром Абдуловым, Петром Вельяминовым и Талгатом Нигматулиным. В эфире ЦТ Орлов так и не появился: в последний момент начальство приказало выбросить сюжет о боевике и вместо него поставить материал о сериале «Карл Маркс. Молодые годы». Зато вскоре ему позвонили и предложили провести выпуск «Кинопанорамы» целиком.

Как вспоминал сам Орлов в мемуарах, у «Кинопанорамы» за долгие годы ее существования было около сорока ведущих: Ксения Маринина была требовательна и легко их меняла. Немногим удалось задержаться надолго: Алексею Каплеру, Эльдару Рязанову и - в итоге - Орлову, который вел ее шесть лет. Они работали в паре с Рязановым, заранее договариваясь, кто когда выступает, и подгоняя под «Кинопанораму» свои графики. Делали ее вовсе не ради денег. «Сценарист фильма получал не менее 4 тысяч рублей, а весь гонорарный фонд одного выпуска "Кинопанорамы" ограничивался 500 рублями. На всех участников процесса. Из чего следует, что сотворяли журнал - энтузиасты».

Орлов вспоминал о «Кинопанораме» с удовольствием. Благодаря ей он смог поговорить о кино со множеством интересных людей - Вячеславом Тихоновым, Евгением Матвеевым, Сергеем Герасимовым, Иннокентием Смоктуновским, Наталией Гундаревой, Григорием Чухраем, Валентином Черных, Станиславом Говорухиным, Игорем Таланкиным... Или, например, с Софией Ротару - он позвал ее, потому что она снималась в фильме «Душа» (певица страшно смущалась перед записью, и когда Орлов спросил: «Как мне вас называть?», ответила: «Можно Софа»). «Станислав Ростоцкий рассказал о бое, в котором он потерял ногу под вражеским танком. Его вынесла из под огня молоденькая медсестра, спасла.. А Сергей Бондарчук напомнил эпизод из своего фильма "Они сражались за Родину" - в нем показано именно то, что в свое время случилось с Ростоцким. А роль его исполнил сын - Андрей. Сыграл судьбу отца».

«Кинопанорама» оставила множество воспоминаний. Но в 1986-м, когда Союз кинематографистов возглавил Элем Климов, эта передача из жизни Орлова исчезла. «Все получилось просто: они перестали звонить, а я не считал нужным докучать напоминаниями. Да и то сказать: шесть лет вместе - хватит…» Еще печальнее, что большинство выпусков программы были стерты - до наших дней дошли совсем немногие.

Но, как уже было сказано, «Кинопанорама» была не единственным и не главным занятием Даля Орлова.

Он родился в 1935 году на Дальнем Востоке, где служил его отец, офицер (отсюда и необычное имя; его сестру родители потом хотели назвать Ангарой, но одумались и назвали Людмилой). В детстве (на которое пришлась война) он с родителями переехал в Иркутск, затем с матерью - в деревню Асино Томской области (где перенес из-за голода тяжелую болезнь), затем в Кустанай. А потом - в Тбилиси. А потом - в Москву, где «в центре нищей и хулиганистой Марьиной Рощи» учился в школе. Там и тогда он навсегда полюбил Льва Толстого, с которым в его жизни было связано очень многое: после школы он отправился на филфак МГУ, чтобы изучать его творчество, а через полтора десятка лет написал о нем пьесу «Ясная Поляна». И книгу своих мемуаров с гордостью открывает цитатой из «Комсомольской правды», где указывается: «Историки нашей современной сцены должны будут отметить, что Лев Николаевич Толстой как действующее лицо драмы впервые появился в спектакле Омского театра "Ясная Поляна", поставленного режиссером Яковом Киржнером по пьесе Даля Орлова».

В 60-е он заведовал отделом литературы и искусства в газете "Труд", потом стал заместителем главного редактора журнала "Искусство кино", главным редактором Госкино СССР… (Позже он обиделся на Алексея Германа, который «в одном интервью брюзгливо заметил, что Даль Орлов только тем и занимался, что пристраивал свои сценарии. Не могу не уточнить для мэтра: работая главным редактором Госкино СССР, я не мог пристраивать свои сценарии, потому что в тот период ни одного не написал. Был в запрете». Такое табу наложил главный тогдашний киноначальник Филипп Ермаш, когда позвал Орлова в Госкино: не писать сценариев самому). Ну, а потом был «Советский экран» - один из самых популярных журналов в стране…

Его женой была Елена Изергина, одна из самых красивых девушек в СССР, манекенщица Общесоюзного Дома моделей одежды на Кузнецком мосту. Когда они встретились, Елена была замужем за актером Валентином Гафтом, но тот не хранил ей верность и к тому же был против ее увлечения животными (она их обожала и выхаживала бездомных кошек и собак). Елена сначала поддерживала приятельские отношения с Орловым, потом влюбилась в него, и решила расстаться с Гафтом. С Далем Константиновичем Елена прожила почти полвека.

Недавно она скончалась. Их дочь Ольга сейчас живет в Германии, откуда периодически приезжала к отцу (хотя в последнее время, из-за карантина, это было сложно). По праздникам заказывала в московских ресторанах обеды - их привозили ему в квартиру. Несколько недель назад Даль Константинович рассказал журналистке Людмиле Фефеловой, как встретил новый, 2021 год: «Дома, без ёлки, с бутылкой, которую не открыл. Дорогие и близкие умерли, друзья в основном простодушно растаяли, унесённые пониманием нынешней моей деловой и возрастной бесперспективности…»

Впрочем, он активно писал в фейсбук, комментировал посты своих друзей. 10 февраля его там поздравляли с 86-летием. Через неделю дочь написала, что отца положили в Боткинскую больницу. А еще через неделю Даль Константинович умер.