Экс-глава ЦРУ: Хрущев лично приказал убить Кеннеди

Пока версия с «приказом Хрущева» убить Кеннеди выглядит совершенно безумной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тайна убийства президента США Джона Кеннеди не перестает будоражить умы (не всегда здоровые) исследователей по всему миру. Хотя, казалось бы, официальная версия однозначна: Ли Харви Освальд действовал в одиночку.

Но в США выдвинули новую теорию: рукой Освальда руководили «кукловоды» из Москвы. Причем это не досужие домыслы, а утверждения уважаемых людей. На этой версии знаменитого убийства в Далласе настаивают бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси и бывший замначальника внешней разведки Румынии Ион Пачепа, бежавший на Запад еще в 1978-м. Они выпускают книгу, в которой и развивают эту теорию.

Их общий монументальный труд «Операция Дракон: внутри секретной войны Кремля против Америки» опирается на 888-страничный доклад Комиссии Уоррена, созданной президентом Линдоном Джонсоном для расследования убийства Кеннеди. Несмотря на то, что этот документ был изучен вдоль и поперек различными исследователями, Вулси и Пачепа утверждают, что только они сумели расшифровать смысл всех 26 томов.

В книге утверждается, что перед выстрелом в Кеннеди Освальд тайно встречался в Мексике с «товарищем Костиным», который на самом деле был сотрудником 13-го отдела КГБ, занимавшимся убийствами и диверсиями за рубежом. Якобы будущий киллер был завербован еще в 1957 году, когда проходил службу на военно-морской базе США в Японии, а потом выполнял для КГБ различные задания. Причем спектр шпионских миссий Освальда, по мнению Вулси и Пачепы, был довольно широк - он даже способствовал тому, что СССР сбил в 1960 году разведывательный самолет с Гэри Пауэрсом. Как это смог провернуть простой солдат, авторы не уточняют, при том что с 1959 по 1962 год американец жил в СССР и работал на заводе в Минске, не имея какого-либо доступа к секретной информации. Тем не менее, этот «суперагент» получил в 1962 году указание лично от Никиты Хрущева - ликвидировать Кеннеди...

Впрочем, американские разведчики оговариваются, что уже на следующий год советское руководство отменило этот приказ.

- К этому моменту КГБ и руководство страны осознали, что сумасшедшие идеи Хрущева создают для страны ужасную репутацию, и еще один ошибочный шаг генсека может привести к ядерной войне, - пишут американцы.

Ли Харви Освальд - убийца Джона Кеннеди, по официальной версии следствия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но, видимо, Освальд уже был так нацелен на выполнение этой задачи и не смог отказаться от нее.

Никаких железных доказательств у авторов книги нет, а большую часть своих доводов они основывают на письмах и воспоминаниях самого Освальда, в том числе на желании вернуться в СССР после завершения «миссии». Например, 1 июля он написал в советское посольство запрос на визы для себя, жены и дочерей, чтобы они могли посетить Советский Союз, так как супруга Освальда была советской гражданкой Мариной Прусаковой. Данный факт Вулси и Пачепа трактуют как желание сбежать в Москву после успешного убийства.

В целом, все изложенные в книге факты были известны и до ее публикации. Например, «товарищ Костин» был на самом деле советским консулом в Мехико Валерием Костиковым, о котором американские архивы сообщали еще раньше. Однако экс-глава ЦРУ считает, что «нет никаких сомнений в том, что Ли Харви Освальд был подготовлен КГБ для совершения убийства президента Джона Кеннеди, а даже если впоследствии советские спецслужбы приказали Освальду прекратить реализацию плана, тот уже настолько проникся идеей, что в итоге все же осуществил план своего героя Хрущева».

Мнение эксперта

Михаил ЛИПКИН, директор Института всеобщей истории РАН:

- Пока версия с «приказом Хрущева» убить Кеннеди выглядит совершенно безумной. Да, у Никиты Сергеевича были несколько эксцентричные идеи, но сомневаюсь, что он решил бы фактически заказать убийство главы США, что могло бы привести к ядерной войне. Кроме того, надо понимать, что вещи, связанные с именами Сталина, Хрущева, Кеннеди привлекают в США большое внимание и многие пытаются на них заработать. Так что эта книга вполне может быть бизнес-проектом.

Интересно было бы ознакомиться с аргументацией авторов, ведь они используют уже изученный вдоль и поперек материал и делают слишком далеко идущие выводы.

В принципе, между Хрущевым и Кеннеди было недопонимание: разные поколения, разное мировоззрение. Кроме того в это время между двумя супердержавами усилилась конфронтация из-за активизации политики Вашингтона в третьем мире - Африке, Латинской Америке, что совпало еще и с началом военной операции США во Вьетнаме.

С другой стороны, постепенно налаживался и диалог, хорошим примером этого была встреча двух лидеров в Вене. Думаю, что и Хрущев и Кеннеди поумнели после Карибского кризиса и в этих условиях формирование нестабильности в США путем убийства законного президента было не в интересах СССР.