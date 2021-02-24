«Старты Мечты»: В Вологде пройдут горнолыжные соревнования для детей с инвалидностью

Турнир проводится уже шестой год Фото: «Лига мечты»

Кто-то не верил, что эти ребята вообще однажды смогут ходить - не то что встать на горные лыжи. А они встали. И даже готовятся к большим соревнованиям. «Старты Мечты» - самый масштабный в России турнир по горнолыжному спорту для детей с ограниченными возможностями. Он пройдет с 1 по 4 марта в Вологде.

Более сотни особенных лыжников

Турнир проводится уже шестой год и с каждым разом привлекает все больше участников и зрителей. В этом году в спортивном состязании примут участие более 100 детей из 25 регионов страны. Самому младшему из участников всего 4 года, а самому старшему 18 лет.

Организатором соревнований выступает благотворительная программа «Лига мечты» при поддержке фонда президентских грантов и правительства Вологодской области. Партнер турнира - Межрегиональная экологическая и благотворительная общественная организация «Зеленый полюс».

В прошлые годы «Старты Мечты» проводились в Москве и Подмосковье, Тюмени, Кировске и Челябинске, а Вологда будет принимать детей и их родителей впервые. Но, как сообщают организаторы, вологодский Центр отдыха и развлечений Y.E.S отлично приспособлен для посещения детьми с особенностями здоровья, и турнир пройдет на высшем уровне.

- Нашей программе в этом году исполнится 7 лет, и с каждым годом она набирает обороты. «Старты мечты» — одно из самых массовых наших мероприятий, ежегодно этот турнир проходит в разных городах. В прошлом году в Подмосковье мы собрали свыше 50 детей с ОВЗ, в этом году мы получили уже свыше 100 заявок, и это прекрасно. Впервые нас будет принимать Вологда, и таким образом, мы не только приобщаем тяжелобольных детей и их родителей к спорту и активному образу жизни, но и открываем для них разные города России и способствуем развитию внутреннего туризма, - отметила Наталья Белоголовцева, руководитель программы «Лига мечты».

Победителей и участников каждой номинации ждут призы и подарки. Фото: «Лига мечты»

На лыжи встанут и родители

Дети с разной степенью инвалидности будут соревноваться в трех категориях: самостоятельный спуск со склона, спуск с помощью слайдера и с поддержкой инструктора. Кроме того, в каждой подгруппе дети будут поделены по возрасту. Победителей и участников каждой номинации ждут призы и подарки.

Кроме того, в этом году добавится еще одна необычная номинация:

- За эти 7 лет мы поставили на горные лыжи не только тысячи детей, но и их мам, и поэтому решили в этом году сделать даже отдельную родительскую номинацию, где мамы детей с ОВЗ также смогут посоревноваться друг с другом, - добавила Наталья Белоголовцева.

Конференция для инструкторов, работающих с особенными детьми

В рамках «Стартов Мечты» также пройдет Всероссийская конференция инструкторов по терапевтическому спорту по новейшим методикам работы с детьми с ОВЗ. В ней примут участие более 30 профессиональных тренеров из разных городов России.

Участники конференции узнают о современных требованиях к адаптивному спорту и об опыте «Лиги мечты»; пройдут дополнительное обучение по работе с детьми с аутизмом, узнают об основах социального предпринимательства.

Среди ключевых спикеров конференции:

Наталья Крель — директор комитета «Национальные Пифийские игры» и вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках России;

Игорь Шпицберг — специалист в области реабилитации людей с аутизмом, основатель и руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», член Правления Международной Ассоциации «Autism Europe»;

Владимир Вайнер — директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, креативный директор Центра рекламных исследований Grand Prix.