Путин и Жапаров обсудили статус русского языка

Садыр Жапаров прибыл в Россию с рабочим визитом Фото: REUTERS

Новый президент Киргизской Республики Садыр Жапаров (он был избран на этот пост в январе) прибыл в Россию с рабочим визитом в среду, 24 февраля. (Это его первый международный визит.) И с ним сразу же встретился Владимир Путин. Главы государств общались в Кремле.

В анонсах и потом - в кратких отчетах - была очерчена повестка такая: перспективы развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях...

Но - живой разговор - с элементами экспромтов - оказался куда красноречивее.

- Уважаемый Садыр Нургожоевич, - приветливо встретил гостя Путин, - очень рад вас видеть.

Несмотря на все сложности и ограничения, нам удаётся все-таки лично встретиться, пообщаться. Сразу же хочу еще раз, уже в таком личном формате, поздравить вас со вступлением в должность президента Кыргызстана.

По мнению Путина (и Жапаров, судя по его заявлениям, которые затем последовали, с этим согласился), междунашими странами выстроились не просто теплые и тесные отношения. Это отношения союзнические, отношения привилегированные. И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны.

О кризисе, который случился в республике на финише 2020-го, президенты не вспоминали.

Прозвучали только такие слова Путина:

- Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию.

И тут же российский президент заметил:

- У нас большая повестка дня. Знаю, что в рамках вашего визита запланировано много мероприятий, встречи практически на всех уровнях: и в исполнительных органах власти, в правительстве, в парламенте. Уверен, что это пойдет на пользу развитию наших двусторонних отношений.

Подробно поговорили главы государств и о пандемии. Ведь России очень помогла республике в борьбе с коронавирусом.

- Кстати говоря, - заметил Путин, - хотел бы тоже выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении: сдерживать развитие пандемии, уменьшить количество новых случаев заражения. Известно также о пожелании наших киргизских друзей предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. Сделаем всё, что возможно, будем и дальше вас поддерживать. Вы знаете о тех мерах, которые были приняты до этого.

Правда, прозвучали в этот день и ноты сожаление - по поводу того, что стартовавший в 2020-м перекрестный Год Кыргызстана в России и России в Кыргызстане не во всем удался.

- Из-за этой пандемии мы не смогли реализовать все намеченные 200 мероприятий различного уровня и качества, - заявил Путин. - Уверен, что, по мере стабилизации ситуации и санитарно-эпидемиологической обстановки, мы это всё наверстаем, в том числе и наше сотрудничество в гуманитарной области. Здесь тоже много интересного и перспективного.

В общем, мы с удовольствием будем работать с вами по всем этим направлениям.

А потом Путин ещё раз заметил:

- Очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в Основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и создавать условия для поступательного развития самого государства и, конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей.

- Несомненно, мой первый зарубежный визит в качестве президента Киргизской Республики к вам доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами, - заявил в ответном слове Жапаров. - Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнёрства и союзнических отношений. Прежде всего, выражаю огромную благодарность вам за поддержку и всестороннее содействие в урегулировании политического кризиса. Мы намерены продолжить сотрудничество с Евразэс, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны.

- А я со своей стороны отмечу ещё один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, - добавил Путин. - А именно, - то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас…

- И для нас тоже, - подтвердил Жапаров.

- Да, и для граждан Кыргызстана, поскольку даёт определённые преимущества на рынке труда в России – не требует дополнительных экзаменов, не создаёт дополнительных сложностей для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию. Отмечаю ваше отношению к этому вопросу. Повторяю ещё раз, для нас это важно, для обеих сторон. Хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать. Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы реализовать возможности для кыргызстанцев изучать русский язык у себя на Родине. Определённые планы у нас здесь есть, и мы тоже будем над этим работать.