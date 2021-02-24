Пасынок умершего Дмитрия Писаренко раскрыл правду о последних днях жизни актера

Дмитрий Писаренко известен ролями в фильмах "Царь Иван Грозный", "Михайло Ломоносов", "Умирает душа"

Смерть актера Дмитрия Писаренко застала врасплох его родню. Артист много лет проживал один в трехкомнатной квартире в центре Москвы. Шикарные апартаменты на Тверской достались ему от сожительницы. При этом звезда театра и кино был официально женат. Правда, супруга давно обосновалась в Европе. Под конец жизни актер оказался всеми покинут и забыт.

Дмитрия Писаренко обнаружил мертвым его пасынок Антон Бережной. Ему позвонили соседи 61-летнего актера, обеспокоенные жутким запахом из апартаментов артиста. Когда родственник объявился, дверь вскрыли и увидели страшную картину - бездыханное тело знаменитости лежало на кровати.

По словам Бережного, беды ничто не предвещало. Мужчина полагает, что Писаренко хватил удар. "В конце недели я должен был вернуться домой. За сутки до этого он перестал выходить на связь. Дмитрий страдал бессонницей, мог уснуть, но телефон всегда работал. Как только появилась возможность, я сразу взял билет, приехал к нему. Открыть двери мы не смогли, выломали их", - цитирует пасынка 5-tv.ru.

В свою очередь, супруга артиста Лариса Бережная написала в соцсетях: "У нас в семье случилось горе. Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце". Она добавила, что о времени и месте прощания будет известно позднее.

Писаренко был очень добрым, душевным и неконфликтным человеком. Одно время артист работал на радио. Но потом лишился и этой работы. Как подчеркнули соседи, умерший актер долгие годы пил. Соседи часто видели его с бутылками. Из-за пагубной привычки он забросил съемки. А ведь считался очень талантливым артистом. Дмитрий Писаренко известен ролями в фильмах "Царь Иван Грозный", "Михайло Ломоносов", "Умирает душа".