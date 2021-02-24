«Мама водила в храм. Если бы не она – вырос плохим человеком»: приемный сын обожал Екатерину Градову и отказался от биологической матери

Екатерина Градова с дочерью Марией Мироновой, внуком Андреем (слева) и приемным сыном Алексеем. Фото: кадр телеканала «Россия», программа «Прямой эфир»

Сегодня в Москве похоронили актрису Екатерину Градову. Семья решила, что похороны будут закрытыми – прощались с Екатериной Георгиевной только близкие. На Троекуровском кладбище на похоронах присутствовало около 15 близких людей актрисы и члены семьи. Рядом с дочерью Екатерины Градовой Марией Мироновой стоял ее сын Андрей и брат Алексей.

Мария Миронова родилась в первом браке Екатерины Градовой - с актером Андреем Мироновым. Со вторым мужем физиком Игорем Тимофеевым Екатерины Градова воспитала сына - пара взяла ребенка в 90-е годы из детского дома. Сейчас этому парню Алексею Суховеркову уже 28 лет. 24 февраля в день похорон актрисы вышла программа «Прямой эфир», где показали интервью, которые Градова совсем недавно записывала с командой Андрея Малахова к 7 марта 2021 года – к 80-летию Андрея Миронова. Впервые по просьбе Градовой дал интервью и ее сын Алексей.

Алексей Суховерков говорит, что если бы не мама, то он вырос плохим человеком. Фото: кадр телеканала «Россия»

Алексей Суховерков рассказал: «Мама привела меня в церковь с малых лет - научила что это, как это. Она меня крестила, постоянно водила в храм. Все члены семьи чтут церковные праздники, они соединяют нас, делают едиными». Алексей рассказал почему отказался поддерживать отношения с биологической матерью, понял: его семья – это семья, которая воспитала. Суховерков вспомнил, что после той встречи еще острее понял и почувствовал – его родная мама Екатерина Градова: «В 16 лет увидел мать родную, она меня нашла в школе, ждала между уроков. Подошла и сказала: «Привет, я твоя мама». Я понял о чем речь, не удивился. Благодарен, что она меня родила, но на этом поставил точку во взаимоотношениях… Я самого раннего детства знал, что я приемный сын. Лет в двадцать познакомился с родными сёстрами, братом. Брат есть и две сестры. У сестры двое детей. Общаюсь с ними тепло, хорошо. С сестрой в основном. У брата буйный характер…»

Екатерина Градова как только увидела мальчика в детском доме сразу сказала: «Наш!». Фото: кадр телеканала «Россия»

Подруги Градовой в один голос заявляют: «Катя вырастила хорошего человека!» Алексей работает шеф-поваром в ресторане и пользуется авторитетом и уважением у коллег, у него прекрасные отношения с членами семьи. В подростковом возрасте у Алексея были проблемы с поведением – хулиганил серьезно, не по-детски. Но терпеливая и мудрая мама Екатерина Градова сумела воспитать парня. Алексей сам захотел служить, а когда в Мурманске ему сообщили, что оставят в городе в штабе, то понял – семья похлопотала, позвонил и настоял о переводе в морпехи. Отслужил, вернулся и нашел дело по душе – стал шеф-поваром.

Алексей постоянно был на связи с мамой. Он вспоминает историю своего усыновления: «Мама хотела взять девочку. И вот они с папой пришли в детский дом, а там увидели меня. Я бегал за детьми - что-то показывал. Мама увидела меня и сказала, что этот мальчик наш. Мне кажется - если бы не мама, то я бы вырос плохим человеком».

Екатерина Градова рассказывала в интервью Андрею Малахову, что никогда не жалела об усыновлении и лишь однажды в сердцах после очередного проступка сына пожаловалась духовнику на сложности с воспитанием школьника: «Ребенок тогда такие вещи делал и говорил, что трудно было вообразить. А духовник сказал мне: представляешь если бы вы мальчика не взяли в семью, где храм, где вера, чтобы он мог сделать людям…» Екатерина Георгиевна призналась, что о неблагополучных родственниках ребенка узнала спустя время: «Раньше, когда давали детей, то не говорили – кто, что, какой род. И там потом такое выяснилось - просто вздрагиваешь. Но до отрочества Алексей провел много времени в храме – пел в Богоявленском соборе. У него грандиозный голос и слух, поскольку он все время причащался, и был в храме – он сильно изменился. Какие-то наследственные вещи отступили».

Градова с мужем вырастили хорошего сына, а Мария Миронова всегда была рядом и помогала. Старший сын Маши и сын ее мамы – ровесники. Екатерина Георгиевна так рассказывала о причинах усыновления: «Когда мы поженились с Игорем, духовник мне сказал, что у нас могли бы быть свои дети - даже в мои 44 года. Но Игорь был в Чернобыле, поэтому боялся. Я с детства мечтала, чтобы у меня были приемные дети. Так мы решили взять ребенка». После смерти Екатерины Градовой главой этой дружной семьи стала ее дочь Мария Миронова.

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