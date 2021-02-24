Доказательства из будущего: экс-адвокат Ефремова рискует лишиться статуса по фантастическим причинам

Андрей Алешкин продолжает расплачиваться за свое участие в громком деле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Экс-адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин продолжает расплачиваться за свое участие в громком деле. После того, как знаменитый сиделец дважды заключилс ним договор, а потом дважды от него отказался, Ефремов также написал жалобу в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга. Мол, Михаил Олегович не просил Алешкина готовить кассационную жалобу, заниматься вопросом помилования и общаться с прессой. И вообще, осужденный так раздосадован, что "отзывает" свою подпись с договора на оказание услуг и просит считать его недействительным.

Теперь Алешкину предстоит разбирательство с начальством. Первый вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга потребовал возбудить в отношении экс-защитника Ефремова дисциплинарное производство. На нескольких листах Вячеслав Тенишев подробно изложил все проступки Алешкина: во-первых, являясь членом питерской палаты, тот не имел права работать в Москве; во-вторых, гонорар адвоката в 10 рублей вызывает большие сомнения, не укрыл ли защитник свой реальный доход. Да и вообще, заключенные договора на защиту актера "носят все признаки фиктивных, мнимых сделок".

Но самое любопытное, что в своем письме, датированном 23 января, вице-президент Тенишев ссылается на публикацию "Комсомолки"... от 1 февраля. Как такое возможно? Что это - доказательства из будущего..?

Письмо датировано 23 января, а заметка КП вышла 1 февраля.

- Алешкин приводит сведения, связанные с оказанием юридической помощи Ефремову М.О., в частности, сообщает о факте заключения соглашения и о его содержании, чем нарушает требования закона об адвокатуре относительно запрета на разглашение адвокатской тайны, - пишет вице-президент об этой заметке.

Обвинения в разглашении адвокатской тайны, как уже знают все следившие за делом Ефремова, - это не шутки. Так, именитый защитник Александр Добровинский в одночасье на два года (!) лишился статуса за невинную фразу: "В мой офис кто-то позвонил и спросил, готов ли я представлять интересы Ефремова?". Эту реплику, даром что без имен и фамилий, адвокатское начальство расценило как разглашение той самой профессиональной тайны... Похоже, что и Алешкин рискует карьерой по похожему поводу.

- В договоре черным по белому было прописано, что мне переданы права на участие в судебном процессе, в том числе, в кассационной инстанции. Также для возможного снижения срока Михаил Олегович уполномочил меня заниматься помилованием и давать комментарии СМИ. На каждой странице договора стоит подпись Ефремова, а в конце - подпись и фраза "Согласен", - так звучали слова адвоката в той самой заметке от 1 февраля, которая привлекла внимание руководства палаты.

Впрочем, эти фразы Алешкин говорил "КП" еще в конце прошлого года - и в февральской заметке мы лишь повторили их. Правда, к первоисточнику у адвокатского начальства вопросов нет...

Кстати, сам Андрей Алешкин считает это дисциплинарное дело заказным.

- Любопытно, что сам Ефремов на все перечисленное аспекты не жаловался. Адвокатсякая палата по собственной инициативе вышла за пределы его жалобы и провела свое расследование. Поэтому здесь можно предположить заинтересованность или просьбу от высокого руководства, может, Федеральной адвокатской палаты, - говорит Алешкин.

Такого же мнения придерживается и Александр Добровинский.

- Конечно, я не одобряю того, что происходит в адвокатском сообществе. Дисциплинарные дела против адвокатов все больше похожи на заказные с целью планомерного выдавливания из сообщества конкурентов. Мне кажется, эта ситуация с неправомерным лишением адвокатских статусов может привести к обесцениванию статуса, как такового, - поделился экс-адвокат с kp.ru.

Тем временем, на защиту Алешкина встала его доверитель Татьяна Беркович - близкая подруга Ефремова, которая и обратилась к адвокату с просьбой представлять интересы актера. Как стало известно kp.ru, Беркович написала письмо в палату Санкт-Петербурга, в котором предположила, что эта расправа - дело рук других адвокатов Михаила Олеговича.