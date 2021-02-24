7 тысяч долларов за 5 лет: Китаянка отсудила у бывшего мужа компенсацию за домашний труд

Работу по дому невозможно учесть в совместно нажитом имуществе. Хотя она повышает качество жизни супругов Фото: Shutterstock

Пекинский суд принял историческое решение, обязав мужчину при разводе с женой оплатить ей все годы домашнего труда. За 5 лет стрики, уборки и готовки китаянка получит от супруга 50 тысяч юаней, то есть 7,7 тысяч долларов.

Чен и Ван поженились в 2015-м, скоро у них родился сын. Ситуация типичная для многих семей — не только китайских. Муж вкалывает на работе, жена сидит дома с детьми. И когда вечером тот приходит домой, думает он, скорее всего, о вкусном ужине и вечере перед телевизором, а не о том, как здорово проведет время с отпрысками. По крайней мере Чен, как жаловалась в суде его бывшая супруга, точно не думал о воспитании детей.

Устав от несчастливого брака, Ван подала на развод, потребовав от будущего бывшего мужа 160 тысяч юаней в качестве компенсации за бездарно потраченную за гладильной доской молодость. Суд счел ее притязания справедливыми, только вот поумерил аппетиты дамы, присудим ей 50 тысяч юаней.

- Работу по дому невозможно учесть в совместно нажитом имуществе. Хотя она повышает качество жизни супругов, например, один из них, освобожденный от домашних дел, может добиться успехов в карьере или получить образование, что в будущем повлияет на его доходы и собственность, - объяснил свое решение судья Фенг Мяо.

Его вердикт стал прецедентом в Китае. Все дело в новом гражданском кодексе, который вступил в силу в КНР месяц назад. По нему, если один из супругов тянул на себе дом, воспитание детей или уход за престарелыми родителями, то при расставании он вправе потребовать компенсации. А то как же, муж ел суп и носил выглаженные рубашки, а теперь прости-прощай?

Кстати, в Китае уже провели масштабный (427 тысяч участников) соцопрос: согласны ли вы с таким решением суда. И почти 94% не просто встали на сторону жены вслед за судьей, а посчитали, что 5 лет готовки, уборки и стирки стоят куда дороже.

Скоро подобные разбирательства могут стать обычным делом, так как в Поднебесной растет число разводов. А новая редакция гражданского кодекса дает женам (хотя и мужьям тоже) право требовать компенсаций при разводе: раньше такая опция была только у пар, заключивших брачный договор.

Тема неоплачиваемого домашнего труда давно волнует экономистов и борцов за права женщин. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, во всех трех десятках стран, где она ведет наблюдение, именно женщины больше тратят на это время. Хотя с появлением стиральных машин, микроволновок и пылесосов оно сократилось. К сожалению, данных по России у ОЭСР нет.

Зато в Госдуме периодически появляются инициативы платить домохозяйкам хоть МРОТ, хоть 10 тысяч рублей. А то вот так живешь всю жизнь за счет любимого мужа, а потом он находит кого помоложе, а старая жена остается ни с чем. За пирожки и чистые полотенца она же лишь «спасибо» получает, и это еще в лучшем случае. Потенциальных получателей таких выплат в стране порядка 3,6 млн, да еще не забудем порядка 300 тысяч домохозяев-мужчин. Но каждый раз подобные предложение разбиваются о фундаментальный вопрос: где взять деньги?