Старик Феликс и пустое место

И вот уже тридцать лет идут споры: вернуть - не вернуть, его - не его Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Железный Феликс в бронзовом своем виде отстоял на Лубянке (Дзержинке) чуть больше 30 лет (с 1958 года). Чуть меньше 30 лет назад в порыве борьбы за свободу, при помощи крана, кем-то заботливо пригнанного, памятник сбросили с пьедестала и разорвали бы на куски, если бы Феликс не был железным.

И вот уже тридцать лет идут споры: вернуть - не вернуть, его - не его. Фонтан? Крест? Царя?

Сначала, в пику всему кагэбешному, говорили о памятнике жертвам репрессий. Потом почему-то казакам. Потом снова все захотели фонтан. Сейчас Феликса.

И начинается-то все со споров об эстетике, а заканчивается, само собой, дракой. И правда, произведение скульпторов Вучетича и Захарова идеально вписывалось в композицию площади, что для московских памятников большая редкость. И вроде как мы, известные всему миру эстеты, с этой пустотой мириться не желаем. Так? Нет. Всем все равно. Эстетика все равно разобьется о созданные в плавильнях Мордора жилые комплексы на Третьем кольце и зияющие дыры в исторических кварталах столицы. Хотели бы эстетики, не построили бы уродскую высотку на углу Долгоруковской и Садового, странный на вид памятник нашему великому конструктору Калашникову, и не снесли бы Детский мир и гостиницу «Москва». Нет, тут скорее политика.

Ок, давайте мы, как общество, подумаем для начала, что мы хотим этим памятником сказать, а потом будем выбирать, кого ставить. Видимо что-то, что никому (или почти никому) из нас не будет противно. Не станет костью в горле. Как минимум.

Возвращение Феликса Эдмундовича точно объединяющего эффекта не произведет. Кто-то опять победит, кто-то проиграет. А значит Феликс железным гвоздем войдет в очередную трещину общества, расковыряет раны и заставит с новой силой искать врагов. Надо нам это в тревожном 21-м году? Сам Ленин, как раз в 1921, писал «Надо бороться с идейным разбродом...» И ведь не поспоришь.

Но раз уж никак мы без памятника не проживем, важно искать кандидата. В XX веке мы среди политиков безусловной для всех фигуры не найдем. В XIX тоже. Петр и Екатерина Великие к Москве особого отношения не имели...

А вот в глубине веков - россыпь князей, к которым, за давностью лет, нет претензий ни у Фейсбука, ни в армии, ни на площадях и рынках.

Иван Васильевич III - человек собравший нынешнюю России, сделав из Московии Русское царство. Суровый, жесткий, к святым не причислен, но за свои полвека у власти смог превратить крохотную Москву в мощное государство.

Даниил Александрович, сын Александра Невского. Первый князь свежеобразованного Московского княжества. Памятник ему уже стоит рядом с Монетным двором, но туда логичнее было бы поставить Ивана Калиту.

Первые киевские митрополиты, переехавшие в Москву и этим превратившие скромный городок в важный политический центр - Петр и Алексий.

Что мы этим скажем? Что благодарны предкам. Что у нас есть что-то, что нас объединяет, что «века простоит не шелохнется». Может и не самый свежий посыл, но зато безусловный.

Есть еще Александр Невский. И, возможно, это лучшая кандидатура. Он княжил, когда Русь была повержена Ордой, но его дипломатический талант позволил удержать максимально возможную в тех условиях автономию. Он основал Московское княжество, посадив туда младшего сына Даниила. Он отбивался от шведов и немцев, а когда надо, умел договариваться с «западными партнерами». Он отверг королевскую корону, предложенную папой Римским, сохранив принципиальность в вопросах веры. Он не был, скорее всего, идеальным человеком, но был сильным правителем, и Руси с ним очень повезло.

Александра Невского чтили всегда. При Иване Грозном он канонизирован. Это его мощи со всеми возможными почестями Петр Первый перенес из Владимира в Санкт-Петербург, это единственный Рюрикович, чьим именем был назван один из орденов СССР.

Могу ошибаться, но вроде он ни тик-токеров пока не обидел, ни гостей программы «Время покажет». Он боролся за свободу, что должно быть близко молодежи, он стоял горой за Русь-матушку, что приятно патриотам, а про провалившуюся под лед свинью из немецких рыцарей знают все, кто когда-нибудь заглядывал в школу.

И главное, в Первопрестольной нет памятника Александру Ярославовичу. Ну а то, что он «не стрелял несчастных по темницам» - лишний повод предпочесть его бескомпромиссному Феликсу Дзержинскому.

Вот только бы скульптора найти равного по таланту Вучетичу.