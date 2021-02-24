Bloomberg признал недостоверность сведений о «Роснефти» и заключил мировое соглашение

Фото: НК Роснефть

В мировом соглашении, опубликованном арбитражным судом Москвы, сообщается, что новость американского информационного агентства Bloomberg о том, что "Роснефть" якобы участвовала в транспортировке венесуэльской нефти, могла быть истолкована некорректно.

«Ответчик признает заявление истца о том, что ПАО «НК «Роснефть» или лица, входящие в группу «Роснефть», получали нефть в рамках предоплаченных контрактов, заключенных с компаниями группы PDVSA задолго до введения в отношении Венесуэлы санкций США <…> что не свидетельствует о совершении каких-либо незаконных действий со стороны компании», — цитирует документ РБК.

В мировом соглашении также уточняется, что Bloomberg не обладает никакими доказательствами того, что «Роснефть» причастна к транспортировке нефти с выключением транспондеров.

Признав отсутствие доказательств, Bloomberg впредь «обязалось в своей работе руководствоваться признанными редакционными стандартами правдивости, точности и объективности публикуемой информации в соответствии со своим внутренним кодексом журналистских стандартов и этики, передовой практикой в сфере новостной индустрии».

Напомним, «Роснефть» направила Bloomberg иск о защите деловой репутации в декабре 2019 года и добилось опровержения оглашенных данных. Причем, это уже не первый факт, когда ведущее мировое СМИ публикует недостоверную информацию, которую само же потом должно опровергать и уточнять.

В начале года информационное агентство Reuters скорректировало свою публикацию о проекте «Восток Ойл» после заявления «Роснефти» о том, что в статье содержится недостоверная информация, дискредитирующая проект и наносящая ущерб ее деловой репутации.