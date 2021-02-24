«Бэтмен против Брежнева»: куда уходит детство

Спектакль добрый, грустный и талантливо склеенный. Фото: mbronnaya.ru

Повод рыдать был! И не один.

Во-первых, в буфете дворца на Яузе теперь принимают карты. Ура, товарищи!

Раньше был только грубый нал. Боль для ценителей искусства. Но пришёл новый директор в театр на Малой Бронной - и вуаля!

Я пила кофе, слеза благодарности катилась по щеке. Спасибо.

Во-вторых, чудесный спектакль у Саши Денисовой получился. «Бэтмен против Брежнева» называется. Я сначала морщилась - фу. Что за название? Манная каша с гуталином. Но собралась, сходила. И вот. Сердце в клочки.

Ладно бы одна я, 41-летняя тетя, рыдала. Рядом утирал глаза седой дяденька. Вздыхала за спиной и всхлипывала смотрительница театра, вполне себе пенсионного возраста.

А все почему? Потому что спектакль добрый, грустный и талантливо склеенный. Столько в нем зацепок (триггеров): цитат из советских фильмов, песен, книжек.

Кроличья шапка, школьный портфель, жи-ши, пиши с буквой «и», «куда уходит детство, в какие города», Брежнев, мечтающий сбежать с поста после 20 лет у власти, чайный гриб на кухне, запах вчерашнего коньяка от папы...

И Генсека - орла двубрового, и Человека-летучую мышь победить может только Бабушка с борщом.

(Кстати, в роли Бабушки тот самый Александр Семчев, похудевший на 100 кг).

Перемешалось прошлое и настоящее. Как тут не заплакать.

В-третьих, это разговор со зрителем про травмы. Про то, почему разводятся взрослые и страдают дети. Почему для маленькой девочки папа все равно супергерой. Смешались в голове мифы, комиксы и тоска по родному человеку.

И как я раньше не понимала, что «Дельтаплан» Валерия Леонтьева - про Бэтмена. Ведь любимая же песня моя.

Теперь и дома плачут. Потому что пою весь вечер:

«Вот я надену два крыла - и ближе ты!»

Расписание здесь. Билеты от 100 р.