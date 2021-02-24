Ученые заглянули в Матрицу и нашли канал мозга, чтобы общаться во время снов

Психологи говорят , что открытие “интерактивного сновидения” станет настоящим прорывом в изучении снов Фото: Shutterstock

В фильме “Большая перемена” герой Евгения Леонова безуспешно пытался выучить параграф учебника истории о росте капитализма в Германии XIX века. Поскольку знания не лезли в голову, он решил учиться по прогрессивной методике: попросил дочь читать учебник вслух, а сам лег спать. Мол, во сне информация на подкорку лучше записывается. Но дочери читать было лень, и она включила радио, передачу “Для тех, кто не спит”. На следующий день Леонов у доски то воспроизводил отрывок из учебника, то перескакивал на шпионский роман - “Сэр Джонс, ваша карта бита!”, то рассказывал про температуру воды в Прибалтике. В итоге - фиаско! “Непроверенная методика, зубрить надо!” - недовольно бурчал герой фильма. А между тем, во сне мозг действительно способен воспринимать и осмысленно реагировать на человеческую речь. Это доказывают эксперименты, которые параллельно проводили ученые в лабораториях четырех стран: США, Германии, Франции и Голландии.

- Наша задача была сродни попытке поговорить с астронавтом, находящимся на другой планете, - говорит ведущий автор исследования Кен Паллер из Северо-Западного университета США. - Только в нашем случае все было гораздо сложнее. Мы умеем получать фото и видео из далеких миров, но до сих пор не можем проникнуть в хрупкий мир сновидений.

А в этом мире, между тем, происходят удивительные вещи. Например, Полу Маккартни во сне приснилась мелодия знаменитого хита, который мы знаем, как Yesterday. Таким же образом окончательно сформировалась в голове у Менделеева его периодическая таблица. А для сюрреалиста Сальвадора Дали сны были источником сюжетов для картин. Но как проникнуть в эту Матрицу, где мы проводим треть своей жизни.? Ведь если начать расспрашивать спящего человека, он либо не ответит, либо проснется, и магический мир галлюцинаций, создаваемых сновидением, тут же будет разрушен!

Однако Кен Паллер и его коллеги считали, что установить двустороннюю коммуникацию со спящим человеком все-таки возможно. А самое удобное для этого время - фаза быстрого сна. Она отличается повышенной мозговой активностью и составляет примерно 20-25 процентов от общей продолжительности ночного отдыха. Одним из признаков этой стадии сна являются быстрые движения глазных яблок, кроме того, именно в этот момент люди видят красочные яркие сны.

В эксперименте приняли участие в общей сложности 36 человек. Перед началом опытов ученые договорились с волонтерами, как они будут отвечать на заданные вопросы. Это могли быть движения глаз слева-направо, либо сокращение мимических мышц лица (например, подмигивание). Перед сном добровольцев опутали электродами. Часть была размещена на голове, чтобы фиксировать мозговые волны, другие закреплялись рядом с глазами и на подбородке, чтобы регистрировать движения глаз и сокращение мышц.

Затем, когда волонтеры засыпали, а приборы сигнализировали, что они вошли в фазу быстрого сна, ученые принимались задавать вопросы.

- Это звучит, как научная фантастика, но мы можем сообщить о многочисленных сеансах двусторонней связи, которые были зафиксированы четырьмя независимыми научными группами, - говорит Кен Пеллер. - Участники подтверждали заранее условленными сигналами, что они слышат и понимают наши вопросы, и решали простые математические задачи. Например складывали 1 и 2, вычитали 6 из 8 и т.д.

Нельзя сказать, что волонтеры без остановки “болтали” во сне. Статистика по всем четырем лабораториям показывает, что примерно 60 процентов попыток общения не увенчалось успехом: испытуемые не “вышли на связь” с экспериментаторами. Однако в 18% случаев спящие продемонстрировали высокий уровень общения и точное понимание того, что у них спрашивали. Еще в 17% случаев “сонные тетери” давали неразборчивые ответы. И только 3 процента ответов были истолкованы как неверные. Более того, многие добровольцы после пробуждения вспоминали не только свои сны, но и могли рассказать, о чем их спрашивали экспериментаторы и какие математические задачи они решали.

Воодушевленные этим успехом ученые считают: необходимо пересмотреть точку зрения, согласно которой органы чувств спящих людей полностью отключены, и они не обращают никакого внимания внимания на окружающий мир. Напротив, с ними можно общаться во время фазы быстрого сна и получать осознанные ответы. Психологи говорят , что открытие “интерактивного сновидения” (когда пленники Морфея могут общаться с внешним миром) станет настоящим прорывом в изучении снов. Такие “сеансы связи” помогут ответить на вопросы, волнующие не только ученых, но и простых любителей сладких снов. Например, почему мы видим во сне примерно одни и те же сюжеты? Существуют ли вещие сны? И какую функцию в принципе несут сновидения?