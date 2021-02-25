Лиза Арзамасова: «Мы с Ильей очень плавно подошли к свадьбе»

Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова поженились в декабре прошлого года. Фото: Инстаграм.

Известный фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова поженились в декабре прошлого года. И с тех пор стали одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Причина – большая разница в возрасте: Илье – 47, Лизе – 25 лет. К тому же влюбленные не афишировали своих отношений, справедливо полагая, что счастье любит тишину. И потому известие об их свадьбе стало для всех громом среди ясного неба.

Сама Лиза, впрочем, не считает, что они с Ильей поженились внезапно – несмотря на то, что их бракосочетание прошло спустя всего две недели после того, как Авербух сделал ей предложение. Звезда «Папиных дочек» рассказала, что их отношения развивались постепенно. И к решению вступить в брак они подошли очень обдуманно.

- Что касается «стремительности» нашей с Ильей истории, то нам изнутри так совсем не кажется. Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу. Возможно, и произвели «стремительное впечатление», но только оттого, что оба никогда не любили делиться с прессой подробностями своих личных историй. Шестого декабря Илья сделал мне предложение, а уже через две недели, на следующий день после его дня рождения, мы стали мужем и женой. И это был очень-очень счастливый день, - призналась Арзамасова в интервью «Hello!».

иИх бракосочетание прошло спустя всего две недели после того, как Авербух сделал Арзамасовой предложение. Фото: Инстаграм.

Актриса рассказала, что их очень сблизил период самоизоляции весной прошлого года. Илья и Лиза уединились в загородном доме, влюбленные вели сельский образ жизни.

- Мы пожили той жизнью, которой ни у меня, ни у Ильи не было с самого раннего детства. Мы провели лето на даче в приятных домашних хлопотах и общении, с вечерами у камина. Даже огородниками стали — грядки какие-то разбили, посадили зелень и огурцы, гордо наблюдали за урожаем. И в этой размеренности и несобытийности нашли много прелестей. Самое главное и полезное открытие — это то, что и в режиме 24/7 нам легко, свободно и очень органично друг с другом! Интересно и весело. В обычном режиме каждый из нас мчится по своим делам, а тут была такая возможность — и много говорить, и много молчать рядышком в полном душевном комфорте, - призналась Арзамасова.

В загородном доме Илья и его молодая жена живут вместе с Мартином – сыном продюсера от первого брака. Лиза и Мартин сдружились и отлично ладят, тем более, что разница в возрасте между актрисой и ее 16-летним пасынком не так уж и велика. Мартин – сын продюсера от фигуристки Ирины Лобачевой. С Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет.

С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил актрису во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Фигурист и актриса долго скрывали свой роман. Об их отношениях стало известно в июле этого года, когда актриса уже жила в доме Авербуха. А 20 декабря влюбленные тайно расписались в одном из загсов Москвы. Церемония была скромной: Лиза пришла на регистрацию в вечернем платье и без фаты, Илья — в обычном костюме. Тем не менее, эмоции во время торжества зашкаливали. Отвечая своему избраннику «да» и обмениваясь с ним кольцами, актриса несколько раз утирала слезы.