Крупнейшим владельцем европейской недвижимости является Ватикан

Солдаты Швейцарской гвардии, армии Ватикана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Источники в Ватикане обнародовали сенсационную новость – в самых известных европейских столицах – Париже, Лондоне, а также в швейцарской Женеве, Святому престолу принадлежит около тысячи объектов недвижимости общей стоимостью более миллиарда долларов.

- Если вы думаете, что Ватикан владеет большой частью недвижимостью в Риме, то ошибаетесь, - говорит глава Администрации имущества Святого престола, нунций Галантино. – Во владении Ватикана есть элитные дома в престижных районах Лондона, Женевы и Парижа.

Во французской столице Ватикану принадлежат дома между бульваром Сен-Мишель, районом Одеон и Елисейскими полями. Это ни много ни мало 37 объектов недвижимости общей площадью почти 56 тыс. кв. метров.

В Лондоне у Ватикана 27 объектов недвижимости, расположенных между площадью Сент-Джеймс, районом Кенсингтон и Нью-Бонд-стрит, которые стоят более $130 миллионов.

В швейцарской Женеве и Лозанне Святой престол владеет 140 домами, оцениваемых в $110 миллионов.

Общая стоимость всех европейских активов – более $1 миллиарда.

- Все эти дома и здания были приобретены в собственность более века назад, - сообщил Галантино, являющийся доверенным лицом Папы римского Франциска.

В итальянской столице Ватикан имеет 2400 квартир и 600 нежилых помещений. Ежегодно они приносят католической казне почти 100 млн. евро. Часть квартир Ватикан сдает в аренду, часть предоставляет бесплатно школам и университетам, оставшиеся использует для собственных нужд.

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