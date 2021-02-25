Родственник британской королевы осужден за попытку изнасилования

Внучатый племянник королевы Великобритании Елизаветы II граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон. Фото: PA/TACC

Граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон, который приходится внучатым племянником британской королеве Елизавете II, признался в том, что год назад напал на женщину и пытался ее изнасиловать. За это преступление аристократа приговорили к десяти месяцам тюремного заключения.

Судебное разбирательство по делу длилось чуть более года. Стало известно, что в феврале 2020 года, находясь в своем родовом имении в Шотландии, 34-летний Боуз-Лайон напал на женщину, которая в качестве гостьи находилась у него дома.

Родственник британской королевы рассказал следователям, что ночью вломился в комнату женщины и попытался сорвать с нее одежду. Она стала кричать и звать на помощь, а потом вытолкнула графа из комнаты.

На суде граф не стал оправдываться, а во всем чистосердечно признался.

- Я не думал, что могу вести так себя так, но я беру отчет за свои действия, - покаялся он. – Я признаю свою вину и еще раз прошу меня простить за совершенные той ночью действия.

Внучатый племянник Елизаветы II рассказал, что в течение года проходил курс лечения у психолога, который помог ему оценить всю тяжесть совершенного проступка.