Трамп возвращается в большую политику

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Стало известно, что 45-ый президент США Дональд Трамп проведет встречу со своими советниками и выработает стратегию возвращения в большую политику.

По мнению одного из его главных союзников, экс-глава Белого дома одержим идеей расплаты.

Дональд Трамп, который после инаугурации своего оппонента Джо Байдена проводил время с семьей в своем флоридском клубе Мар-а-Лаго и избегал публичных выступлений, похоже, полностью отдохнул и готов заявить о себе и своих планах на президентские выборы 2024 года.

По мнению сторонников Трампа, его возвращение пройдет под девизом «Республиканская партия – это я».

Данную точку зрения подтвердил и старший советник Трампа Джейсон Миллер:

– Трамп фактически является Республиканской партией. Когда вы нападаете на президента Трампа, вы нападаете на рядовых республиканцев.

Ожидается, что предстоящая речь Трампа в Орландо должна показать как сторонникам, так и противникам, что списывать со счетов кандидата, за которого проголосовали 74 миллиона американцев, только из-за блокировок в соцсетях, как минимум, недальновидно.

Несмотря на все недавние события и очередную неудачную попытку объявить Трампу импичмент, его влияние признают даже самые ярые его критики. Так, сенатор Митт Ромни, единственный из членов Республиканской партии, кто проголосовал за импичмент Трампа в обоих случаях, заявил:

– У него самый большой голос и большое влияние. Я не знаю, планирует ли он баллотироваться в 2024 году или нет, но если он это сделает, я почти уверен, что он выиграет номинацию <…> Я считаю, что подавляющее большинство людей, проголосовавших за Дональда Трампа, хотят убедиться, что его принципы и его политика соблюдаются. Так что да, он никоим образом не исчезнет.

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