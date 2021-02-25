Елизавете Туктамышевой предстоит побороться за путевку на Чемпионат мира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный приз на этом турнире – путевка на чемпионат мира в Стокгольме. И за два дня соревнований претенденты должны ответить на два основных вопроса.

Вопрос №1: Косторная или Туктамышева?

Анна Щербакова не участвует в финале Кубка. У нее, как у чемпионки России, уже есть путевка на ЧМ-2021, и сейчас Аня получила дополнительное время на отдых и восстановление легких от пневмонии и коронавируса. Не будет и Александры Трусовой – ей вроде как тоже уже обещали поездку в Стокгольм, и теперь она долечивает травмы. Так что основным хедлайнером в женском одиночном турнире должна стать Камила Валиева. Многие специалисты считают, что именно она – основной претендент на победу в финале Кубке России. Но Валиевой нет еще и 15-ти, ей нельзя на взрослый чемпионат мира. И поэтому за главный приз – ту самую путевку - будут сражаться Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

Алена Косторная. Фото: Мария ЛЕНЦ

Обе не в лучшей форме. Косторную выбил из строя тот же коронавирус, и она даже отказалась от участия в Кубке Первого канала. Туктамышева на том же турнире выглядела очень средне. А когда Елизавета срывает свои коронные «триксели», без своего главного оружия она не выглядит конкурентоспособной.

Вопрос №2. Марк Кондратюк, Макар Игнатов или Дмитрий Алиев?

В мужском турнире у России на чемпионате мира всего два места. Одно уже забронировано за чемпионом страны Михаилом Колядой. За второе ожидается ожесточенная драка. Но фаворитом в ней считается тот, о ком еще несколько назад мало кто слышал.

Чемпион России в одиночном мужском фигурном катании Михаил Коляда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще в конце прошлого года такого фигуриста, как Марк Кондратюк, знали только специалисты и очень продвинутые болельщики. А в мире искусства больше был известен юный художник с таким именем - абстракционист, уже проводивший свои выставки на «Винзаводе». Но все перевернул чемпионат России. 17-летний Марк ворвался в элиту российского мужского катания, разметал там старожилов, и забрался на «бронзовую» ступень пьедестала почета.

Марк Кондратюк с "бронзой" Чемпионата России, декабрь 2020 г. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Но еще большую известность Марку принес Кубок Первого канала. После произвольной программы, бьющей наотмашь эмоциями, восходящей звезде «Мегаспорт» аплодировал стоя, а Евгения Медведева не сдерживала слез. И уже тогда говорили, что именно Кондратюк должен ехать на ЧМ. Но сначала Марк должен доказать, что уже способен стабильно катать свои программы, что юношеская турбулентность, возносившая Марка на вершины, а потом сбрасывающая в полосу неудач, позади. Кубок России, где в соперниках чемпион Европы Дмитрий Алиев и побеждавший Кондратюка на чемпионате России Макар Игнатов - отличный для этого шанс.

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