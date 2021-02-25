Магнитогорск – среди самых комфортных городов России

Как поясняют составители рейтинга, основным источником информации о качестве жизни в городах-участниках стали данные Росстата, а также информация МВД, консультантов рынка недвижимости и климатические показатели местности. Все показатели суммировались по двум группам: качество среды и стоимость услуг, а в итоге каждый город мог набрать 100 баллов. Магнитогорск, второй по величине город Челябинской области, вошел в топ-10 рейтинга с 66,78 баллами.

«Это исследование отражает итоги долгой, планомерной работы по формированию в нашем городе комфортной городской среды, – прокомментировал публикацию рейтинга «Урбаники» председатель Общественной палаты Магнитогорска Владимир Зяблицев. – Магнитогорск входит в топ лучших, и жители видят, как преображается городская среда».

Большую роль в улучшении качества жизни в Магнитогорске играет градообразующее предприятие – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», инвестирующее значительные средства в развитие города. «Нас волнуют не только вопросы производства. Мы в той же степени заинтересованы в качественном развитии городской среды, в создании по-настоящему комфортных условий для жизни и отдыха всех без исключения магнитогорцев», – отмечает основной акционер ММК и уроженец Магнитогорска Виктор Рашников. С ним согласен и глава города Сергей Бердников. «Участие ММК в жизни города трудно переоценить. Комбинат направляет большие средства в инфраструктуру, социальные объекты, образование, медицину», – говорил Бердников в интервью в феврале 2021 года.

Один из ключевых проектов ММК по развитию Магнитогорска – строительство уникального парка «Притяжение», который серьезно изменит облик города. На территории площадью около 400 гектаров, принадлежащей комбинату, будут построены парк развлечений, фитнес-центр, бассейн, отель, музейно-образовательный комплекс и многопрофильный медицинский центр, а также будет создана благоустроенная парковая зона. С идеей проекта выступил лично Виктор Рашников, а ММК инвестирует в проект значительные средства. Оказывают поддержку «Притяжению» и власти – как региональные, так и федеральные. В частности, проект уникального парка высоко оценил во время визита в Магнитогорск заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Открытие первых объектов запланировано на 2022 год.