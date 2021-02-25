СК России: на Донбассе ранен мирный житель

Донбасс опять подвергся обстрелу со стороны Украины. Фото: Александр КОЦ

Следственный комитет (СК) России продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, а также фиксировать доказательства их преступлений.

- По данным следствия, 22 февраля 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, расположенных по улице Горького в поселке Александровка города Донецка. В результате 22-летний мирный житель получил ранение, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что обстрел Александровки начался в вечернее время и украинские военнослужащие собирались "совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц", которые проживают в домах поселка. Фактически, украинские военнослужащие приговорили этих мирных граждан, которые не участвуют в конфликте к смерти только потому, что они проживают на юго-востоке Украины.

- Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней. По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), - сообщила Петренко.

В СК России подчеркнули, что по фактам артиллерийских обстрелов мирных сел Донбасса ведется следствие "на установление всех обстоятельств этого и других преступлений украинских силовиков".

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