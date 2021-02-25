Что курят на фестивале Башмета и почему проиграть лучше, чем победить

Выставка в фойе Зимнего театра Сочи. Фото: Алексей Молчановский, Русское концертное агентство

Продолжаем наш сочный фестивальный дневник из Сочи, где сейчас проходит Зимний фестиваль Башмета.

В комментариях к прошлым статьям наши читатели живо интересовались, что я курю перед тем, как писать статьи. С удовольствием отвечаю на этот вопрос. Я курю советские сигареты «Астра». Завидуйте.

Их продает по 250 рублей пачка сочинская аборигенка прямо на выходе из гостиницы «Жемчужнина». Цена вопроса - 250 рублей пачка.

Бабуля, а что так дорого, - спросил я.

Так потому что им пятьдесят лет! - не моргнув глазом ответила бабуля.

Так они выдохлись, наверное, - засомневался я.

Обижаешь! - обиделась аборигенша. - Это же советский гост.

В общем, я выкурил «Астру» в честь 23 февраля. Сигареты и впрямь оказались забористые, правда, бабка наврала, на коробке было написано, что ГОСТ 1981 года. Стало быть, максимум, сигаретам сорок лет, а не пятьдесят.

Ну в Сочи везде так. Не приврешь - не продашь.

22 февраля в Сочи показывали спектакль «Свидание в Москве», премьера которого состоялась в Москве. Еще в Москве Юрий Башмет обещал, что музыка из спектакля будет крутиться в сочинских кафе. Но я обошел почти все местные едальни и там звучала песня «Ты пчела — я пчеловод / А мы любим мёд / А мне повезёт, с тобой мне повезёт». К сожалению, эта песня не имела никакого отношения ни к московской тематике, ни к мюзиклу.

С записями, как я понял, огромная проблема. Хорошую музыку, которая звучит на концертах, нигде нельзя купить. Записей нет, диски не продаются. Что с этим делать - никто не знает. Ходить на концерты, разве что и пиратствовать.

23 февраля в надежде на лучшее я отправился на премьеру фестиваля «Корабль влюбленных» с Сиятвиндой и Мерзликиным в главных ролях. Надежды не оправдались. Сюжет спектакля оказался богородицыным сбором на тему «Орфея и Эвридики». Некий корабль перевозит души влюбленных, среди которых донна Анна и дон Жуан, Ромео и Джульетта и прочие анахронизмы. Из живых на корабле только капитан Мерзликин и помощник Сиятвинда (нетолерантно). Они же выполняют роль Харона, перевозчика душ. Среди мертвецов случайно затесалась живая девушка. Действо проходит под девизом «на Тихорецкую состав отправится»: живые и мертвые спаивают даму, выпрашивают про ее прошлое и настоящее. Дама врет в три короба, все удивляются.

В финале выясняются, что она - Персефона, поэтому корабль можно повернуть назад.

Если не обращать внимания на сюжет, то Сиятвинда с Мерзликиным играют хорошо. Костюмы отличные, особенно у одного мертвеца с огромным гульфиком. Как мне сказала одна добрая женщина-критик, в антрепризах музыкальных спектаклях сюжет вообще не важен, главное - музыка. Ну музыка была прекрасная, потому что в оркестровой яме сидел Башмет и озвучивал происходящее наверху мировыми хитами вроде кусочков из «Орфея и Эвридики» Глюка, «Дона Жуана» Моцарта, «Ромео и Джульетты» и прочим и прочим.

Я бы написал что-то еще, но столкнулся в лифте с первой трубой из оркестра «Новая Россия».

- Это не вы Сергей Селедкин? - строго прогудела первая труба.

Нет, я Персефона, - соврал я.

- Это же вы написали, что первые скрипки все лысые? - настаивала труба. И, не дождавшись ответа, почесала бороду и разрешила:

- Запомните, про скрипок можете писать, что угодно. А вот трубы лучше не трогайте. Не то будет вам труба.

Хищно блеснула медью и вышла на четвертом этаже гостиницы.

Поэтому про оркестр я больше писать не буду. Напишу лучше про параллельную программу. Помимо концертов в Сочи проходят разные лекции и школы. Например, Школа журналистов. Я, например, рассказывал молодым сочинцам, как надо писать так, чтобы твои статьи опубликовала «Комсомолка». А мой коллега Феликс учил, как придумывать заголовки, которые выглядят как вранье, но они абсолютно правдивы. Из серии: «Юрий Башмет две недели спасал исхудавшего от голода ребенка».

Еще были лекции. Директор Гослитмузея Дмитрий Бак рассказывал, как Тургенев неудачно правил Фета и безжалостно отрубал у него концы стихотворений.

При большом стечении народа итальянец Антонио Джеуза на чистом русском ругал современное искусство. Фотограф Георгий Пинхасов показывал, что нафотографировал за фестивальные дни и как из огромной кучи выбрать лучшее. Из лекции Пинхасова, я понял, что балерины узнают друг друга не по лицу, а по ногам.

Вечером я встретил в столовой поэта Максима Амелина и поинтересовался, не обидно ли ему проиграть турнир поэтов.

Дело в том, что на фестивале проходил турнир, во время которого поэты читали стихи, а молодые композиторы играли собственную музыку, придуманную на эти стихи.

В этом году лучшим поэтом стал Александр Переверзин, главный издатель книжной поэтической серии «Воймега».

Амелин хитро улыбнулся и сказал, что проиграть на фестивале не обидно, а даже почетно. Потому что победителей турнира больше не приглашают, а проигравшие ездят еще раз и еще много-много раз. А это, согласитесь, лучше, чем заседать в Москве, где холодно и снегопадно.

На следующий день в Сочи обещали итальянца Винченцо Капеццуту. И в честь этого события наступило благорастворение воздухов и итальянская погода.

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