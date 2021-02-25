Этери Тутберидзе отпраздновала день рождения: как своего тренера поздравили Загитова и Медведева

Алина Загитова уже давно тренируется у Этери Тутберидзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирно известному тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе 24 февраля исполнилось 47 лет. Наставницу в этот день поздравили многочисленные ее воспитанницы, друзья, близкие и знакомые. С осени 2020 года в «Хрустальном» вновь тренируются две топ-звезды фигурного катания последних лет — Алина Загитова и Евгения Медведева.

Победившая на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Алина написала теплые пожелания у себя на страничке в соцсети:

- Этери Георгиевна, поздравляю вас с днем рождения! Для меня вы лучший тренер на всей планете! С вами мы прошли путь к олимпийскому золоту и другим медалям, и я очень горжусь, что однажды мне посчастливилось попасть к вам в группу. Вы не просто тренируете, вы создаете фигурное катание, вкладывая всю свою душу, и мы, ваши ученики, хотим на вас равняться.

Этери Тутберидзе и Евгения Медведева на ЧМ-2016 по фигурному катанию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Загитова пожелала прежде всего здоровья своему наставнику, вдохновения, счастья и выполнение задуманных планов:

- Я желаю вам крепчайшего здоровья, огромного терпения, великолепных программ, вдохновения, красоты, новых проектов и новых побед! Пусть у вас все получается и все задуманное сбывается! Будьте счастливы! - написала у себя в "Инстаграме" Алина Загитова.

А вот Евгения Медведева, в свою очередь, подчеркнула большую роль своего тренера вообще в развитии фигурного катания как вида спорта:

- Сегодня день рождения у моего тренера Этери Тутберидзе. Человека, которыи изменил фигурное катание и поднял на другои уровень. Все поздравления мы всегда говорим друг другу лично, а здесь хотелось бы пожелать Этери Георгиевне продолжать удивлять, развиваться и добиваться всяческих успехов. Крепкого Вам здоровья и сил! - написала Женя у себя в личном Инстаграме.

Ближайший важный старт, на котором не будет как Алины, так и Жени — это финал Кубка России по фигурному катанию 2021 года. На нем, скорее всего, можно будет в очередной раз увидеть на публике Этери Георгиевну. На 27 февраля намечена короткая программа у девушек, на следующий день — произвольная, по итогам которых будет назван победитель турнира.