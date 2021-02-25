Промес готов рассказать о своей карьере. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 25 февраля, в Москве будет презентован голландский футболист Квинси Промес в качестве игрока "Спартака". После двухлетней "командировки" он - снова игрок "красно-белых". Сегодня он прошел медобследование перед подписание контракта со своей командой.

И теперь сегодня "Антоха", как называют футболиста фанаты "Спартка", сделает первые заявления после возвращения в Москву на специальной пресс-конференции. Отметим, что Промес покинул "Спартак" в конце августа 2018 года. После этого играл за "Севилью" и амстердамский "Аякс". Именно из голландского клуба, где он начинал свою карьеру, Промес и возвращается в "Спартак". Отметим, что свой последний матч за "красно-белых" Квинси провел 25 августа 2018 года. Тогда спартаковцы победили "Динамо" со счетом 2:1, а голландец забил первый гол в матче, реализовав пенальти.

Начало пресс-конференции Квинси Промеса в "Спартаке" - с 16:00 по московскому времени.