Дмитрий Песков: В борьбе с бедностью в России никто руки опускать не собирается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Сергеевич, я понимаю, что у нас разные критерии оценки там бедности, нищеты и так далее... Вот как бы вы прокомментировали эту информацию из Пекина (Си Цзиньпин заявил о полной победе над нищетой в КНР - прим. ред.)? - с таким вопросом автор этих строк обратился к пресс-секретарю президента. - Будет ли традиционный раздел по борьбе с бедностью в Послании главы государства? И когда у нас возможны такие заявления руководства страны?

Вот ответ Пескова...

- Ну, во-первых, мы, конечно, приветствуем успехи наших китайских партнеров.

Китай - очень большая страна и с очень большим населением. Поэтому, такие успехи, конечно, говорят о том, что развитие идет планомерно и, несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисом, ковидными и постковидными явлениями, все равно нашим китайским партнерам удается поступательно поддерживать развитие.

Вы знаете, что и тема борьбы с бедностью (я подчеркиваю, не с нищетой, а с бедностью, опять же, критерии совсем разные - этого нельзя забывать, вы правильно заметили) - является абсолютнейшим приоритетом руководства нашей страны, президента Путина, правительства.

Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития.

Безусловно, без этой темы не проходит ни одно Послание президента Федеральному собранию. И, собственно, работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе.

Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе. Но никто руки опускать не собирается и работа эта будет продолжаться.