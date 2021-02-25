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Звезды

«Песков с Навкой и мама Миллы Йовович»: Люба Успенская с шиком отпраздновала 67-летие

На вечеринке не было только дочери певицы
Алина ЧЕРНОВА
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Любовь Успенская отметила свой юбилей.

Любовь Успенская отметила свой юбилей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В день своего рождения Люба Успенская презентовала друзьям свой новый клип «По полюшку».

А затем пригласила гостей за стол закусить отборными морепродуктами, клубникой с шампанским и прочими яствами. Среди приглашённых репортеры заметили Дмитрия Пескова с Татьяной Навкой, Нелли Кобзон, Николая Баскова, певицу Глюкозу и других.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нелли Кобзон и Любовь Успенская.

Нелли Кобзон и Любовь Успенская.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Ионова и Любовь Успенская

Наталья Ионова и Любовь Успенская

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Галина Логинова поздравила Любовь Успенскую.

Галина Логинова поздравила Любовь Успенскую.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Николай Басков на юбилее Успенской.

Николай Басков на юбилее Успенской.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Малахов поздравил Любовь Успенскую.

Андрей Малахов поздравил Любовь Успенскую.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сама именинница выглядела лет на 20 моложе своего паспортного возраста. Как всегда модная: в трендовом комбезе, расшитом пайетками и кожаном корсете.

В свои годы Любовь Успенская выглядит потрясающе.

В свои годы Любовь Успенская выглядит потрясающе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правда, на празднике не было дочери Любови Татьяны.

Певица заверила журналистов, что помирилась с наследницей. Мол, дочь наконец-то излечилась от наркозависимости, вернулась в Москву и вскоре они отпразднуют день рождения Любови вместе, в семейном кругу.

Праздничный стол ломился от яств.

Праздничный стол ломился от яств.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, из Штатов прилетела обнять Успенскую советская актриса Галина Логинова, мама Милы Йовович. Галина была впечатлена с каким шиком Успенская отмечала свой день рождения. Цыгане, водка, чёрная икра. Все как положено королеве шансона.

Поздравить Любу приехала и ее нумеролог Клара Кузденбаева.

-Я подарила Любе эксклюзивный парфюм, который по дате ее рождения сделал мой муж Владимир, - рассказала kp.ru Кузденбаева.

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