«Песков с Навкой и мама Миллы Йовович»: Люба Успенская с шиком отпраздновала 67-летие

Любовь Успенская отметила свой юбилей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В день своего рождения Люба Успенская презентовала друзьям свой новый клип «По полюшку».
А затем пригласила гостей за стол закусить отборными морепродуктами, клубникой с шампанским и прочими яствами. Среди приглашённых репортеры заметили Дмитрия Пескова с Татьяной Навкой, Нелли Кобзон, Николая Баскова, певицу Глюкозу и других.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Нелли Кобзон и Любовь Успенская.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Наталья Ионова и Любовь Успенская
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Галина Логинова поздравила Любовь Успенскую.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Николай Басков на юбилее Успенской.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Андрей Малахов поздравил Любовь Успенскую.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сама именинница выглядела лет на 20 моложе своего паспортного возраста. Как всегда модная: в трендовом комбезе, расшитом пайетками и кожаном корсете.
В свои годы Любовь Успенская выглядит потрясающе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Правда, на празднике не было дочери Любови Татьяны.
Певица заверила журналистов, что помирилась с наследницей. Мол, дочь наконец-то излечилась от наркозависимости, вернулась в Москву и вскоре они отпразднуют день рождения Любови вместе, в семейном кругу.
Праздничный стол ломился от яств.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кстати, из Штатов прилетела обнять Успенскую советская актриса Галина Логинова, мама Милы Йовович. Галина была впечатлена с каким шиком Успенская отмечала свой день рождения. Цыгане, водка, чёрная икра. Все как положено королеве шансона.
Поздравить Любу приехала и ее нумеролог Клара Кузденбаева.
-Я подарила Любе эксклюзивный парфюм, который по дате ее рождения сделал мой муж Владимир, - рассказала kp.ru Кузденбаева.
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