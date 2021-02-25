Маг-педофил из Долгопрудного снимал истязания жертв на видео

Сергей Пеминов еще в 2004 году был осужден за изнасилование и убийство подростка.

Почти неделю в СИЗО по обвинению в педофилии находится 44-летний Сергей Пеминов. Напомним, житель Долгопрудного в 2004 году был осужден за убийство и изнасилование 16-летнего подростка. Еще в колонии Пеминов создал в одной из социальных сетей бесплатную школу черной магии для мальчиков от 12 до 18 лет. От переписки перешел к живому общению сразу после того, как освободился по УДО, осенью 2020-го года.

В начале февраля этого года с заявлением в полицию обратилась мама 15-летнего московского школьника Андрея (имя ребенка изменено прим. ред.). Во время обряда посвящения в маги Пеминов 80 раз ударил подростка палкой по спине и груди, выжег раскалённым воском на его теле пятиконечную звезду, а потом заставил мальчика снять штаны...17 февраля педофила арестовали в зале суда.

По версии следствия, были и другие жертвы его педофильских обрядов. В мобильном телефоне обвиняемого нашли переписку с 20 несовершеннолетними из разных регионов страны. Однако сами жертвы не спешат обращаться в полицию.

Так, сейчас следователи пытаются установить личность второй жертвы мага-педофила. В распоряжении «КП» оказалось видео с точно такими же пытками, как и у Андрея. Второй ролик тоже записал сам Пеминов. Адские обряды несовершеннолетним он устраивал в лесу, при этом все записывал на свой мобильный телефон.

На телах своих жертв Пеминов оставлял "магические" символы.

- Это видео он оправил в сообщениях моему сыну, - рассказала «КП» мама пострадавшего школьника. – По словам извращенца, этому парню 17 лет. Скорее всего, он боится обратиться в полицию из-за угроз Пеминова. К примеру, моего сына он обещал убить.

На днях Андрей прошел судебно-медицинскую экспертизу. Медики зафиксировали побои и ожоги на теле подростка. Скорее всего, уже в ближайшее время к статье о насильственных действиях прибавится еще и истязание несовершеннолетнего.

Тем временем других пострадавших от педофила просят позвонить в полицию по телефону 102.

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