Правительство запускает новую программу льготного кредитования для малого бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: REUTERS

Правительство выделит 7,8 миллиарда рублей из своего резервного фонда на запуск очередной программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Программа будет называться ФОТ 3.0.

- Благодаря этой поддержке предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке 3%. Причем в течение первых шести месяцев можно будет не платить ни проценты, ни основную сумму долга. Как и предыдущая ФОТ 2.0, новая программа должна помочь бизнесу, который сложнее других восстанавливается из-за распространения коронавируса. Это компании, которые работают в сферах общественного питания, культуры, спорта, развлечений и других областях, - сказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

По оценкам правительства, льготными кредитами смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей. Главное условие их получения - сохранение бизнесом рабочих мест.

Аналогичная действующая программа носит название ФОТ 2.0. Она предусматривает кредитование малых и средних предприятий под 2% с опцией списания кредитов при условии сохранения бизнесом рабочих мест. Срок действия этой программы заканчивается в марте.

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