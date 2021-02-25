В Грузии траур – отмечают «100 лет советской оккупации»

В Грузии - траур по поводу "советской оккупации" Фото: REUTERS

В этот февральский день лютая печаль посетила солнечную и веселую Грузию. Приспущены флаги на всех государственных зданиях. К месту эпической битвы столетней давности грузинских юнкеров с красноармейцами выдвинулись политики с венками и цветами. Ехать недалеко, села Каджори и Табахмела совсем рядом с Тбилиси. 25 февраля 1921 года здесь, по нынешней официальной версии, погибло «молодое демократическое грузинское государство». Точнее, 500 мальчишек из Тифлисского юнкерского училища бросили навстречу наступавшей Красной армии, а само демократическое правительство в этот момент уехало в Кутаиси, а потом – в Париж, конечно. Цена этой эвакуации – девять жизней, что свидетельствует о том, что никаких серьезных боев там не было, а само «демократическое правительство» за три года правления настолько достало всю остальную Грузию, что воевать за него никто не пошел. Больше проблем с установлением советской власти в Грузии не было и это очень обидно и неудобно для современных грузинских политиков.

Складывается впечатление, что современной Грузии ровно две. Есть правительство, которое живет на другой планете и остальная Грузия, «глубинная». Правительство и политики уже 30 лет занимаются тем, что пытаются вычеркнуть Россию из истории Грузии. Получается плохо – куда деть грузинского царя Георгия XII, который обратился к Павлу I с так называемым «прошением на коленях», в котором умолял принять свой народ в российское вечное подданство? Никуда эту страницу истории не спрятать, потому что 17 ноября 1800 года Россия спасла грузинский народ от полного истребления персами и османами. Кстати, что Павел, что Александр Первый долго сомневались – нужна ли Грузия России? И правильно делали, уже через 30 лет после «прошения на коленях» был раскрыт антироссийский заговор грузинских аристократов, живущих в Москве и Петербурге. Что свидетельствует… понятно, о чем это свидетельствует, о высоких духовных качествах грузинской элиты.

А уже советская Грузия подарила России целую плеяду пламенных большевиков. Один даже руководил СССР много лет, и никто пока не может оценить его деятельности однозначно, по критериям плохо/хорошо.

В остальном, Грузия в СССР была самым балованным ребенком – республика жила в 3,5 раза лучше, чем РСФСР. В цифрах, по данным на 1990 год, житель республики производил товаров и услуг на 10,6 тыс. долларов, а потреблял 41,9 тыс. Долларов.

Разумеется, про те благословенные советские времена, помнит лишь «глубинный грузинский народ», который чуть ли не в день траура по «советской оккупации» сообщил, что авиасообщение с Грузией наконец-то открывается с 1 марта и туристов из России ждут с нетерпением. Немало россиян накупили в Грузии жилья за последние годы. И вообще, летом, на улицах Тбилиси, русских столько, что только отсутствие моря показывает, что это не Сочи, Ялта или Геленджик. То есть на низовом уровне все обстоит просто замечательно, никто не ноет ни про имперскую, ни про советскую оккупацию, все прекрасно знают, как было на само деле. Есть только два вопроса к грузинскому «простому» или «глубинному» народу – вы зачем себе такое правительство выбираете? Или вы со своими властями согласны, но деньги важнее? Хочется уже понять, к 221 году нашей совместной жизни.

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