Служба национальной безопасности Армении призывает всех к порядку

Задержание участника оппозиционного митинга в Ереване. Фото: EAST NEWS

В Ереване сейчас очень неспокойно. Полицейское усиление в центре города, где уже тут и там происходят стычки сторонников и противников Пашиняна, пока сдерживает ситуацию. Но на 16:00 на площади Республики назначен мирный митинг сторонников действующего правительства. А на 15:00 на площади Свободы - акция протеста. От одной площади до другой буквально километр.

Службы национальной безопасности Армении призывают всех к соблюдению порядка. И напоминают, что любые провокации будут восприняты как попытка свержения власти.

Экс-президент Армении (1998-2008) и Карабаха Кочарян призвал граждан поддержать военных.

Лидеры оппозиционных партий призывают людей и оставаться в стороне, и выйти на улицы с требованием отставки премьер-министра.

Напомним, что беспорядки начались после утреннего заявления главы генерального штаба вооруженных сил с требованием немедленной отставки действующего премьер-министра.

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