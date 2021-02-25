В Армении переворот или восстание генералов?

После подписания мирного соглашения по Карабаху, Ереван захлестнула волна митингов с требованием отставки Никола Пашиняна. Фото: EAST NEWS

Началось все с того, что премьер Армении Никол Пашинян сделал скандальное заявление о «неработоспособности» российских ракетных комплексов «Искандер» во время войны в Карабахе. Это заявление первый зам начальника Генштаба Армении генерал Тиран Хачатрян публично подверг сомнению (фактически - высмеял!), и этим нанес публичную и унизительную пощечину премьеру. Пашинян тут же отомстил – предложил президенту страны снять Хачатряна с должности и уволить из армии.

Просьба была удовлетворена.

Более того! Премьер сообщил (в Фейсбуке), что предложил заодно освободить от должности и начальника Генштаба генерала Оника Гаспаряна.

После этого Генштаб Армении пошел ва-банк – заявил, что что премьер и правительство страны «не в состоянии принимать адекватные решения». А дальше - ультиматум: «В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьера и правительства Армении».

Это требование Генштаба Пашинян назвал попыткой военного переворота. И объявил: «Я приглашаю всех своих сторонников на площадь прямо сейчас». Сам Пашинин тоже вышел на улицы и возглавил толпу. Правда, премьера от народа охранял двойной кордон полиции.

Сколько именно сторонников Пашиняна откликнулись на его призыв, пока не подсчитали. Но их оказалось гораздо меньше тех, кто поддерживает оппозицию, с которой теперь «в одном окопе» и Генштаб. А за его спиной – армия, многие офицеры и солдаты которой тоже крайне недовольны Пашиняном и его «предательской политикой» во время войны в Карабахе. Как будут дальше развиваться события в Ереване, пока предсказать трудно. Но, вполне вероятно, наступает время «Ч». На улицах уже наблюдаются стычки...

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