Раскрыта тайна знаменитой картины «Крик» Эдварда Мунка

У картины Мунка "Крик" стало на одну тайну меньше. Фото: EAST NEWS

Исследователи Национального музея Норвегии (National Museum of Norway) положили конец давним спорам. Готовясь к выставке, которая должна пройти в Осло в 2022 году, они выяснили в конце концов, кто «опошлил» картину «Крик» Эдварда Мунка, написав карандашом в верхнем её углу обидные слова «Kan kun være malet af en gal mand!», которые в переводе с норвежского означают «Его мог нарисовать только сумасшедший!».

"Крик": белым прямоугольником отмечено место надписи.

Считалось, что в конце позапрошлого века «отличился» некий неопознанный вандал из числа тех, которых живописные полотна Мунка отнюдь не восторгали. Таких злопыхателей тогда хватало. Да и сейчас встречаются.

Однако выяснилось: вандалы не дали волю рукам - сам Мунк так прокомментировал свое творчество. Сугубо научный вывод позволили сделать изображения «Крика» в инфракрасных лучах. Надпись отчетливо проявилась, что дало возможность провести графологическую экспертизу, которая и вскрыла правду.

- Почерк, без сомнения, самого Мунка – его рука. Этот факт и события 1895 года, когда Мунк впервые показал картину в Норвегии, указывают на одно и то же, - приводит пресс-релиз музея слова его куратора Май Бритт Гуленг (Mai Britt Guleng, curator at the National Museum).

Надпись на цветном фоне едва заметна.

В ч/б слова хорошо различимы.

Обследованную картину – так называемую оригинальную её версию – Мунк написал в 1893 году. Через два года показал её широкой публике. «Крик», мягко говоря, она не приняла. Выражаясь современным языком, гадила в комментах. Более других творчество Мунка критиковал тогда молодой студент-медик Йохан Шарффенберг (Johan Scharffenberg), активист Студенческой ассоциации. Он публично – на модных в то время диспутах – сомневался, что у Мунка «всё в порядке с головой». Мол, в этом убеждают его картины.

Художник Эдвард Мунк, 1899 г. Фото: EAST NEWS

После одного из диспутов, на котором лично присутствовал художник, надпись и появилась. Мунк обиделся? Или столь необычным способом признал, что и в самом деле не совсем психически здоров? Об этом можно лишь гадать. Доподлинно известно лишь одно: в 1908 году он всё-таки попал в психушку.

В итоге получилось, что правы оказались оба – и студент Шарффенберг, и Мунк.

Следует признать и другое: «надписывая картину», художник находился все-таки в более-менее здравом уме – не слишком её испортил. Слова едва заметны.