Киркоров в гостях у Баскова и Лазарева

Участники некоторых телепроектов сетуют - ах, как сложно завоевать симпатии всех членов жюри! Ведь их аж трое (или, не дай Бог, четверо)! Претенденты на победу в проекте «Ну-ка, все вместе!» подобные разговоры выслуживают со снисходительной улыбкой - мол, нам бы ваши проблемы! В этом вокальном шоу конкурсантов оценивает не два, не три и даже не десять судей - тут их целая сотня! И заставит эту толпу единодушно тебя поддержать - задача архисложная.

В истории шоу, являющимся российской версией британского проекта All together now ("А сейчас - все вместе!"), лишь дважды все сто членов жюри дружно поднялись со своих мест в знак поддержки конкретного артиста. Самое интересное, что даже это не дает стопроцентных шансов на итоговую победу - надо еще хорошенько постараться в финале. Например, во втором сезоне грузинская исполнительница Нуца Бузаладзе, подняв на ноги всех арбитров при первом своем появление в эфире, в финале победить не смогла.

Впрочем, до финала третьего сезона пока далеко. Перед стартом напомним о том, что в каждом выпуске шоу восемь претендентов, представляющих самые разные жанры, стили и страны, пробуют заинтересовать экспертов, среди которых уже хорошо известные в шоу-бизнесе люди. Чем больше будет нажатых кнопок и вставших в знак поддержки конкретного участника экспертов, тем выше его шансы оказаться в финале. Завоевать симпатии членов жюри сложно, ведь судейская коллегия здесь весьма пестрая.

- В нашей сотне представлены разные возрастные группы, у всех разные интересы и музыкальные вкусы, - говорит предводитель бригады арбитров Сергей Лазарев. - Так что в финал выходят по-настоящему необычные артисты.

Кто же будет решать судьбы соискателей главного приза в миллион рублей? Катя Лель, Шура, Наталия Гулькина, Светлана Разина, Григорий Гладков, Алексей Глызин, Этери Бериашвили, Антон Зацепин, Арсений Бородин, Михаил Гребенщиков, Доминик Джокер - вот лишь некоторые из тех, от чьего мнения зависит успех участников. В новом сезоне нам обещают появление в жюри и мегазвезд - например, Филиппа Киркорова. Представляем, как обрадуется его добрый приятель Николай Басков, вновь взявший на себя обязанности ведущего шоу.

