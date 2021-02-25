"Скорая", реанимация, скандал с братом: помощница Миланы Тюльпановой объяснила, что с ней случилось на самом деле

Светская львица Милана Тюльпанова Фото: Instagram.com

Утро в Инстаграме светской львицы и телеведущей Миланы Тюльпановой началось не с кофе: в соцсетях появилось страшное сообщение белыми буквами на черном фоне об экстренной госпитализации. Судя по тексту, 27-летняя Тюльпанова пыталась покончить с собой.

- С утра ее нашел брат, - сбивчиво написал неизвестный автор со страницы Миланы. - Я вызвала "Скорую". Про него говорить не хочу. Он зачем-то сказал людям, что все обойдется, хотя она в реанимации. Так что в ближайшее время мы не выйдем на связь. Это на его совести. Поддержите Милану...

Поклонники не знали, что и думать, тем более, что никаких объяснений не последовало, а вскоре странный пост и вовсе пропал со страницы блогерши. Тот самый брат Миланы, который якобы ее нашел, через какое-то время вышел на связь, объяснив все происходящее лаконичным словом "бред".

- Я нахожусь дома после дня рождения Любы Успенской. Со мной все нормально, с Миланой тоже, - заявил Владислав Тюльпанов.

Между тем, телефоны самой девушки и ее пиарщиков с самого утра были недоступны, что заставило друзей и поклонников серьезно поволноваться. И лишь недавно помощница Тюльпановой вышла на связь.

- Все хорошо, - заверила kp.ru пиарщица Анна. - Милана не в больнице, ее здоровью ничего не угрожает, никакой "скорой" и реанимации не было. Просто у Милы... взломали Инстаграм. Так бывает.

Впрочем, не исключено, что громкое заявление в соцсетях на самом деле сделала сама Тюльпанова. После развода с футболистом Александром Кержаковым вскрылись проблемы с наркотиками и алкоголем, о которых Милана, дочь большого чиновника, никогда не распространялась. Кроме того, последние месяцы выдались для нее непростыми в личной жизни: сначала Тюльпанова вышла замуж на Мальдивах (такая церемония юридической силы не имеет), а потом внезапно разошлась с избранником, заявив, что он был неоднократно судим и во всем ее обманывал.

Судя по публикациям в Инстаграме, накануне Милана была не в лучшей форме - с утра пила шампанское, и к вечеру, видимо, так расслабилась, что даже не попала на день рождения своей близкой подруги Любови Успенской.