Facebook будет платить журналистам за новости

Facebook будет платить австралийским СМИ за контент. Фото: REUTERS

Австралийские власти все-таки заставили владельца Facebook Марка Цукерберга пойти на попятную и согласиться платить местным СМИ за контент. Напомним, неделю назад IT-гигант, несогласный с принятым в Австралии законом по этому поводу, просто вычистил в своей сети все страницы австралийских изданий. Под «раздачу» попали даже некоторые правительственные службы и ведомства, но вскоре их страницы были восстановлены.

Но теперь стороны пришли к приемлемому для них компромиссу: власти свой закон чуть подправили, смягчив условия выплат, а хозяин Facebook согласился подумать о поддержке местных медиа, которые медленно угасают, не способные конкурировать с крупнейшей соцсетью. В частности, Цукерберг пообещал в ближайшие три года потратить не менее 1 миллиарда долларов на заключение контрактов с местными СМИ.

Среди изменений есть и такой пассаж: Facebook и Google (он тоже упомянут в законе, но на конфликт не пошел) все-таки могут ничего не платить за новостной контент, но только в том случае, если сумеют доказать свой «выдающийся вклад» в поддержание и развитие австралийских медиа.

То, что создан очень заманчивый для других стран прецедент, очевидно сразу. И в ЕС уже заявили, что пойдут в регулировании своих отношений с глобальными соцсетями австралийским путем. Вопрос в том, согласны ли будут соцсети фактически брать на содержание новостные ресурсы других стран. Вспомним приемчик западной дипломатии: признание независимости Косово - это уникальный и единственный случай, и не надо нам об Абхазии и Южной Осетии говорить. Могут IT-гиганты завить, что Австралия - это исключение? Скорее всего, так и сделают. А дальше - кто кого. Нас это тоже, между прочим, касается.

Но все-таки пример Австралии - знаковый. Facebook попытался показать, что без него местный медиа-рынок - ничто. Но попытка прямого диктата провалилась. Конечно, не только потому, что Цукербергу стало жаль репутации своей компании. Скорее всего, одуматься и пойти на компромисс с местными властями заставило то, что абсолютная монополия одной соцсети сегодня просто невозможна. Да и Google тут ему «свинью» подложил, сразу решив договариваться, а не ругаться. Так что и нашим цифровым начальникам стоило бы присмотреться к австралийскому пути.

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