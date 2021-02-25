Последние новости о событиях в Армении 25 февраля 2021: пока одни политические лидеры просят людей оставаться дома, другие призывают всех выходить на улицы

Премьер-министр Никол Пашинян весь день 25 февраля провел на улицах города со своими сторонниками и с семьей. Фото: REUTERS

Премьер-министр Никол Пашинян весь день 25 февраля провел на улицах города со своими сторонниками и с семьей. К нему присоединилась жена и дочь. А изначально Пашинян вышел к толпе в сопровождении сына. Совсем ненадолго он удалился на свое рабочее место — в здание правительства, а после пообещал снова выйти к людям в 16:00 на площадь Республики. Рассказываем последние новости о событиях в Армении 25 февраля 2021 года.

Все заявления Пашиняна сводятся к одному — армия подчиняется правительству. Военного переворота в Армении не будет, все решится мирным путем. «Народ придет на площадь и примет решение», - заявил Пашинян, призвав всех своих сторонников прийти в назначенное время в назначенное место.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой и заявил, что Москва надеется на урегулирование ситуации в мирном русле, говорится в сообщении МИД РФ.

А тем временем высший военный состав Генштаба в очередной раз заявил о своих требованиях немедленной отставки действующего премьер-министра. "Это общая позиция офицеров и генералов. Еще раз подтверждаем нашу позицию", - говорится в заявлении. Источники утверждают, что в настоящее время готовится арест генералов.

Экс-президенты Армении тоже не остались в стороне и высказались о происходящем.

Так, первый президент Республики Левон Тер-Петросян призвал всех сделать все, чтобы исключить гражданскую войну. «Гражданская война будет не только исполнением мечты Турции и Азербайджана, но и началом конца армянского народа».

А Роберт Кочарян и Серж Саргсян, напротив, считают, что «Пришло время решительных шагов. Народ должен поддержать Генштаб». Кочаряну и Саргсяну приписывают все оппозиционное движение в стране во время правления Пашиняна.

Главный духовный лидер Армении, каталикос Гарегин II просит президента, премьера, спикера парламента и лидеров оппозиционных сил решить судьбу страны путем переговоров.

Первый премьер-министр третьей Республики Армения, экс-министр обороны (1992 -1993 годы, времена первого карабахского конфликта) Вазген Манукян заявил, что «Сегодня день воссоединения народа и армии. Остальные силовые структуры также должны присоединиться к армии. Завершается первый этап борьбы - Пашиняна отправляем в отставку. Потом начинается второй этап - строим сильную Армению».

К оппозиции примкнул экс-глава Генштаба, бывший генсек ОДКБ, очень популярный у народа и армии генерал Хачатуров.

Служба национальной безопасности напоминает всем, что любые провокации будут расценены как действия по ослаблению государства. И караться по закону.

А тем временем многотысячные толпы уже собрались на двух площадях — Свободы и Республики. Одни за, другие против Пашиняна и его правительства. Лидеры оппозиции призвали быть готовыми к ночевке на площади Свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ереване генералы восстали против Пашиняна - люди выходят на улицы: к чему приведёт конфликт премьера Армении с военными

Полиция усиливает охрану правительственных зданий, а народ стекается в центр города (подробности).