Путину рассказали о коррупционных замерах

Президент РФ Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время встречи в Кремле. Ajnj^ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг в Кремль к президенту приехал Сергей Катырин - глава Торгово-промышленной палаты (ТПП), которая готовится к своему VIII съезду (он намечен на эту пятницу).

- Мы сейчас представлены более чем в 330 городах России, - доложил Катырин. - Это возможность приблизить палату к предпринимательству.

Естественно, не обошлось без рассказа о работе во время коронавируса.

- Не могу не сказать, Владимир Владимирович, - Катырин даже оторвался от тезисов, которые принёс с собой - как говорится, наболело. - Это было испытание для всех. Мы не только организовали горячие линии, но через нас прошло 120 тысяч предпринимателей, которых мы консультировали. У нас было 80 тысяч обращений за документами об обстоятельствах непреодолимой силы, о форс-мажоре.

И самое любопытное:

- У нас есть такой «Бизнес-барометр» – это анонимный опрос предпринимателей, - поделился Катырин. - Мы так обратную связь получаем от предпринимателей по принимаемым мерам и переправляем в министерства, Госдуму.

- То есть, - уточнил Путин, - вы помогли не только предпринимателям воспользоваться мерами поддержки, но и помогали правительству получить обратную реакцию от бизнеса?

- Совершенно верно. Вообще мы там замеряем и отношение предпринимателей к коррупции. Где у нас наиболее коррупционные направления, в чём они. Мы тоже рассылаем это и губернаторам, и депутатам, и в правительство.

- Сколько делегатов ожидаете? - вернулся Путин к съезду.

- 340. Но у нас в этот раз, к сожалению, будет он-лайн...

- На дистанции?

- Да.

- Успешной работы съезду, - пожелал на прощание президент.

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