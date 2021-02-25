Путину рассказали о коррупционных замерах

Президент РФ Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин во время встречи в Кремле. Ajnj^ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В четверг в Кремль к президенту приехал Сергей Катырин - глава Торгово-промышленной палаты (ТПП), которая готовится к своему VIII съезду (он намечен на эту пятницу).
- Мы сейчас представлены более чем в 330 городах России, - доложил Катырин. - Это возможность приблизить палату к предпринимательству.
Естественно, не обошлось без рассказа о работе во время коронавируса.
- Не могу не сказать, Владимир Владимирович, - Катырин даже оторвался от тезисов, которые принёс с собой - как говорится, наболело. - Это было испытание для всех. Мы не только организовали горячие линии, но через нас прошло 120 тысяч предпринимателей, которых мы консультировали. У нас было 80 тысяч обращений за документами об обстоятельствах непреодолимой силы, о форс-мажоре.
И самое любопытное:
- У нас есть такой «Бизнес-барометр» – это анонимный опрос предпринимателей, - поделился Катырин. - Мы так обратную связь получаем от предпринимателей по принимаемым мерам и переправляем в министерства, Госдуму.
- То есть, - уточнил Путин, - вы помогли не только предпринимателям воспользоваться мерами поддержки, но и помогали правительству получить обратную реакцию от бизнеса?
- Совершенно верно. Вообще мы там замеряем и отношение предпринимателей к коррупции. Где у нас наиболее коррупционные направления, в чём они. Мы тоже рассылаем это и губернаторам, и депутатам, и в правительство.
- Сколько делегатов ожидаете? - вернулся Путин к съезду.
- 340. Но у нас в этот раз, к сожалению, будет он-лайн...
- На дистанции?
- Да.
- Успешной работы съезду, - пожелал на прощание президент.
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