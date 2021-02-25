Брошенный жених Ольги Бузовой откачал себе жир

Бывший жених звезды "Дома-2", вероятно, был не очень доволен собственной фигурой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вторые сутки поклонники Ольги Бузовой и ее теперь уже бывшего жениха Давида Манукяна в нервах. Брошенный поющей ведущей избранник угодил в клинику. Более того, ему сделали срочную операцию, о которой он поведал, еле шевеля языком прямо лежа на больничной койке.

Брошенный жених Ольги Бузовой поделился шокирующим видео из больницы. Давид Манукян не постеснялся показать отекшее лицо в бинтах. Превозмогая дикую боль, он рассказал поклонникам, как ему плохо. "Всю ночь меня тошнило", - заявил Дава.

Но на этом не успокоился и через несколько часов провел прямой эфир с фолловерами посреди ночи. "У меня плановая операция. Все сделали", - отчитался 27-летний блондин, продолжая интриговать публику.

Дава добавил, что рассказать о ситуации решил только из уважения к своей аудитории. Ведь, как публичная личность, ему необходимо держать всех в курсе событий. "Я просто рассказываю, чтобы вы знали, не ною... Жалеть меня не нужно, все хорошо", - добавил молодой человек.

Бывший жених Бузовой также сообщил, что засиживаться на больничном не собирается. У Манукяна грандиозные планы на ближайшее будущее. "Пару дней, ребят, отлежусь, и будут новые видосы... Короче хотел сказать, все хорошо. Вы меня не теряйте, я просто восстанавливаюсь", - резюмировал мужчина.

Так как он не стал вдаваться в подробности, что же с ним произошло на самом деле, за Даву это сделала пациентка клиники, в которой он лежит. По словам женщины, Манукян откачал себе жир. "Он сделал липосакцию", - цитирует ее "СтарХит".

Она отметила, что все произошло 23 февраля. Давид откачал жир со спины, подбородка и живота. Также ему сделали лифтинг нижней части живота без изменения месторасположения пупка. "Сейчас Дава лежит во второй палате на первом этаже. Вчера его посещала мама, друзья и какая-то девушка", - рассказала пациентка.

Бывший жених звезды "Дома-2", вероятно, был не очень доволен собственной фигурой. Мечты похудеть так и не сбылись, потому он и решился на хирургическое вмешательство. Будем надеяться, что теперь тело Давида стало стройным и подтянутым.