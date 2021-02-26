Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В этом доме большом раньше госпиталь был: какова дальнейшая судьба легендарной усадьбы «Виноградово»

Местные жители считают, что пора уже выгнать из неё привидений и заняться реставрацией
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Дворянская усадьба «Виноградово»

Дворянская усадьба «Виноградово»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такое ощущение, что об этой территории, обнесённой забором, все просто забыли. С одной стороны расположился коттеджный посёлок. С другой - многоэтажные новостройки и Дмитровское шоссе. А этот пятачок как будто застыл во времени - вместе с колоннадой, лепниной и часовой башней, которая не сегодня-завтра завалится.

А ведь когда-то здесь бывали Державин и Карамзин. В саду перед террасой играл оркестр. Между столиками ходили горничные с подносами. Мужчины в белых мундирах вели светские беседы. Женщины сверкали украшениями.

И вдруг... революция. Дворянская усадьба «Виноградово», как и тысячи других таких же, перестала быть частной собственностью. Правда, хозяин имения Рудольф Герман ещё во время Первой мировой войны разместил здесь госпиталь для раненых и больных туберкулёзом. Позже усадьбу займёт пролетарский дом отдыха, потом районный исполнительный комитет и, наконец, областной кардиоревматологический детский санаторий «Долгие пруды», который в 1991 году закрылся.

Ворота в имение "Виноградово"

Ворота в имение "Виноградово"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С тех пор усадьба заброшена.

Хотя и поначалу приносила пользу киношникам. В 2002 году, например, здесь снимали фильм «Звезда» по одноимённой повести Казакевича.

Сейчас оба особняка (один из них принадлежал представительнице банкирского семейства Эмме Банза, а второй её сыну Рудольфу Герману) могут послужить декорациями разве что для ужастика. Так и вижу, как в финале хоррора в живых остаётся отрицательный герой, но ему на голову (вопреки сценарию) падает покосившаяся башня с часами.

С одной стороны усадьбы расположился коттеджный посёлок. С другой - многоэтажные новостройки и Дмитровское шоссе.

С одной стороны усадьбы расположился коттеджный посёлок. С другой - многоэтажные новостройки и Дмитровское шоссе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А ЗА УГЛОМ ОХРАННИКИ С СОБАКАМИ СТОЯТ

В Сети полно фотографий, сделанных на территории усадьбы. Забор во многих местах хлипкий, невысокий. И перемахнуть через него нетрудно. Однако делать этого я не советую. И даже не потому, что участок охраняется сотрудниками ЧОП. А потому, что по земле, некогда принадлежавшей Бенкендорфам, носятся три здоровенные овчарки (раньше их тут не было).Не успел я взяться за прутья забора, как эта стая рванула ко мне.

- Я тебя, пожалуй, здесь подожду, - невозмутимым голосом сказал Миша Фролов, фотограф «КП».

И щёлкает псов на свой никон.

Те сначала рычали. Но потом ничего, расслабились. Одна даже морду просунула в забор, позируя.

Один сторожевой пес решил попозировать и даже морду просунул в забор.

Один сторожевой пес решил попозировать и даже морду просунул в забор.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Увы, но состояние построек оставляет желать лучшего. Бревенчатый дом Рудольфа Германа (тот самый - с часами) сгнил. Кровля во многих местах рухнула. Лепнина осыпалась. Башенка держится на честном слове. А ведь этот особняк был построен всего-то в 1912 году (по проекту архитектора Ивана Рыльского). Очевидно, что дух необарокко с элементами неоклассицизма гибнет без должного ухода. Дом зимой не отапливается. Прохудившуюся крышу не латали уже много лет. В сталкерской среде этот объект называют аварийным и не советуют заходить внутрь. Опасно.

Охранник остался стоять метрах в пятидесяти от нас. Ближе не подошёл, сколько бы я не просил.

Охранник остался стоять метрах в пятидесяти от нас. Ближе не подошёл, сколько бы я не просил.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дом мамы Рудольфа сохранился лучше. Но без реставрации тоже постепенно приходит в негодность.

- Что нужно? - развязным базарным голосом крикнул кто-то.

Смотрю, охранник стоит. Метрах в пятидесяти от нас. Ближе не подошёл, сколько бы я не просил.

- Иди, - говорит, - домой.

И всё тут.

Раньше такому сторожу можно было дать сто рублей и бродить по территории хоть целый день. Теперь нет. Камеры видеонаблюдения на каждом столбе.

Опросили местных жителей. Те обожают гулять в местном парке вдоль Долгих прудов и реки Мерянки.

- Из этой усадьбы давно пора выгнать всю нечисть, - заявил мужчина лет пятидесяти. - А то в социальных сетях любят вешать лапшу про каких-нибудь демонов или привидений, которые гуляют по этой территории. Стыдно читать. Лучше бы организовали сбор подписей за то, чтобы эти здания восстановили. Открыли бы центр детского творчества. Или ещё что-нибудь.

К слову, восстановить усадьбу «Виноградово» власти Подмосковья пытались много раз. Но юрлица, бравшие в аренду этот участок, не выполняли обязательств по реставрации. Вероятно, прикинув, сколько это всё может стоить.

Усадьба «Виноградово», которой некогда владели предки Пушкина, будет отреставрирована.

Усадьба «Виноградово», которой некогда владели предки Пушкина, будет отреставрирована.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗА МЕТР - ПО РУБЛЮ

После того, как об усадьбе «Виноградово» в очередной раз заговорили журналисты (а было это год назад), председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку «о бездействии чиновников в связи с разрушением архитектурного объекта культурного наследия федерального значения».

Несмотря на то, что усадьба фактически находится на территории Москвы (в границах рекреационно-парковой зоны «Долгие Пруды»), её правообладателем все эти годы было министерство имущества Московской области. К нему и адресовались претензии Бастрыкина.

По словам координатора общественного движения «Архнадзор» Андрея Новичкова, «Виноградово» неоднократно выставляли на аукцион, причём по льготной арендной плате (1 рубль за 1 квадратный метр в год, - прим. авт). Но с условием, что арендатор проведет полную реставрацию объекта. Претенденты, как мы уже заметили выше, находились, но обновлять и восстанавливать здания не спешили.

- В результате договоры аренды с ними пришлось расторгнуть, - сообщил «КП» Новичков. - И усадьба так и осталась в плачевном состоянии. Думаю, что дом Германа уже не восстановить. Брёвна превратились в труху. А вот дом его матери вполне. Он каменный, более прочный.

По сути, всё упёрлось в документацию. Несколько месяцев назад начались процедуры по регистрации прав собственности города Москвы на эти объекты. Как говорят в Мосгорнаследии, в дальнейшем их реставрацией будет заниматься уже столица. А это значит, что усадьба «Виноградово», которой некогда владели предки Пушкина, не погибнет.

Бревенчатый дом Рудольфа Германа (тот самый - с часами) сгнил.

Бревенчатый дом Рудольфа Германа (тот самый - с часами) сгнил.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

УСАДЬБА «ВИНОГРАДОВО»

Адрес: Дмитровское шоссе, 170.

Площадь: 78 га.

Как добраться: с Белорусского вокзала на электричке первого диаметра (D1) - остановка «Долгопрудная».

Статус: объект культурного наследия федерального значения.

Первое упоминание: 1623 год.

Объекты: парадные ворота, два дома, скотный и конный дворы, могила Александра Глебова, освящённый колодец, руины церкви XVII века, фруктовый сад.

Кто владел: Пушкины, Глебовы, Бенкендорфы, Бучумовы, Эмма Банза с сыном Рудольфом, в дальнейшем - государство.

РЕПОРТАЖ