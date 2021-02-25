«Пятёрочка Доставка» пришла в малые города

В Зеленодольске сервисом можно пользоваться на всей территории города, в Дзержинске он покрывает около 95% домохозяйств. В планах торговой сети охватить город полностью в самое ближайшее время.

Дзержинск и Зеленодольск добавились к самым крупным городам и регионам России, где работает сервис экспресс-доставки «Пятёрочка Доставка». Это - Москва, Московская область, Казань, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа и Новосибирск. Система охватывает более 650 магазинов и 8 дарксторов.

За 2020-й год курьеры службы доставили более 3,3 млн заказов общим весом более 36,7 тыс. тонн. 10,6 тыс. тонн из них составили фрукты и овощи.

«Нашим приоритетом всегда остаётся удобство и безопасность гостей – как жителей крупных агломераций, так и клиентов из малых городов, – отмечает руководитель сервиса «Пятёрочка Доставка» Илья Салтанов. - Понимая, как важно, чтобы все покупатели «Пятёрочки» оставались довольны своими заказами, возвращались к нам и рекомендовали сервис друзьям и близким, мы тщательно отбираем продукты для заказа, заботимся об их качестве и строго соблюдаем все меры безопасности. В преддверии праздников мы поможем освободить больше времени, чтобы провести его с близкими, а все заботы по доставке продуктов на дом возьмём на себя. Покупатели из крупных городов уже оценили все преимущества онлайн-шопинга, теперь это стало доступно и в небольших населенных пунктах. Это наш первый запуск сервиса в городах с населением от 100 тыс. человек, и результаты этого эксперимента во многом определят дальнейшие планы по масштабированию экспресс-доставки в стране».

Система оформления заказа для покупателей в Дзержинске и Зеленодольске ничем не отличается от той, которой пользуются в Москве или Новосибирске. Для начала необходимо скачать мобильное приложение «Пятёрочка Доставка», а затем следовать несложными подсказками. Стоимость доставки составляет всего 99 рублей. Оплата производится максимально удобно и безопасно – сразу в мобильном приложении, необходимости производить расчеты с курьерами нет.

Заказы традиционно принимаются с 09:00 до 21:00 и собираются непосредственно в магазинах «Пятёрочка», поэтому цены на товары ничем не отличаются от цен в магазинах у дома. Также при доставке действуют те же акции, а вот баллы участникам программы лояльности «Выручай-карта» начисляются в двойном объеме!

Естественно, при сборке заказов сотрудники магазинов выбирают продукты с максимальным сроком хранения и только самые свежие фрукты и овощи.

Торговая сеть гарантирует, что в Дзержинске и Зеленодольске заказ попадет к покупателю за 55 минут от момента оплаты. Это на 5 минут быстрее сервисного обещания в крупных городах.

Кстати, операционная модель экспресс-доставки основана на разделении функционала между торговой сетью, единым центром управления и IT-платформой для предоставления цифровых удаленных сервисов X5 FoodTech.

ВАЖНО

Только в 2020-м году для социальных категорий граждан совершенно бесплатно (!) было выполнено более 420 тыс. заказов. Это около 13% от общего количества.