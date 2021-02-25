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Продавец сделал вид, что его похитили, чтобы не ходить на работу

Теперь хитрецу грозит тюремное заключение сроком до трех лет
Евгений СУЧКОВ
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Молодой человек рассказал, что его связали и затолкали в машину.

Молодой человек рассказал, что его связали и затолкали в машину.

Фото: Shutterstock

На что только порой не пойдешь, чтобы получить дополнительный выходной. Можно притвориться больным, сослаться на коммунальную аварию, проколотые шины, обрыв линии электропередач, да хоть на нашествие марсиан.

Но 19-летний Брэндон Соулз, продавец автозапчастей из Аризоны, все их перепробовал — владелец магазина не верил ни единому его слову и вожделенного выходного дня не давал. Тогда находчивый молодой человек решил инсценировать собственное похищение. По его версии, вечером 10 февраля два амбала скрутили его прямо у порога дома, оглушили ударом по голове, затолкали в машину и вывезли на окраину пустыни, где его и обнаружили со связанными ремнем руками и кляпом во рту полицейские, прибывшие по анонимному вызову. Освобожденный поведал стражам правопорядка, что неизвестные требовали показать, где находится тайник с деньгами его отца.

Но в ходе расследования детективам не удалось найти ни одного свидетеля произошедшего, не подтверждали версию Брэндона и записи с камер видеонаблюдения. Да и отец, такой же простой работяга, слыхом не слыхивал ни о каких припрятанных богатствах. Медики тоже не нашли у потерпевшего следов побоев, а геолокация его телефона не соответствовала его рассказу.

Тогда полицейские вызвали на допрос самого «похищенного», в ходе которого хитрец и признался, что жуть как не хотел идти на работу и выдумал всю эту историю.

В итоге 17 февраля Соулз был арестован и ему предъявили обвинения в ложном доносе и теперь он рискует получить очень много «выходных».

По законодательству Аризоны заведомо ложный донос в правоохранительные органы квалифицируется как проступок первого класса (class 1 misdemeanor) и карается тюремным сроком от полугода до 3-х лет.

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