Любовь Успенская отреклась от близкой подруги после скандальных слухов о реанимации

Певица Любовь Успенская Фото: Борис КУДРЯВОВ

Имя бывшей жены футболиста Александра Кержакова снова угодило в скандальную хронику. В блоге Миланы Тюльпановой появился странный пост, в котором сообщалось, что женщина угодила в реанимацию. Сама виновница переполоха на связь не выходит. Светские хроникеры бросились за разъяснениями к близкой подруге блондинки Любови Успенской.

Любовь Успенская является крестной мамой Миланы Тюльпановой. Бывшая жена Александра Кержакова - частый и желанный гость в особняке королевы шансона. Подруги проводили совместные эфиры, где делились с поклонниками сокровенным. Милана называла Любовь Залмановну самым близким человеком. Сама артистка души не чает в маленьком Артемии - сыне Кержакова и Тюльпановой. Во всяком случае, она сама об этом говорила.

За несколько часов до скандальной публикации о реанимации бывшая жена футболиста трогательно обратилась к Успенской, поздравив ту с 67-летием личным фото. В кадре женщины нежно обнимаются. "Любонька, с праздником", - по-свойски написала блондинка.

Однако, как удалось выяснить ушлым репортерам, певица не считает Милану подружкой. Это стало известно после того, как хроникеры позвонили звезде с расспросами о состоянии Тюльпановой в надежде выяснить, что же с блондинкой произошло на самом деле.

Любовь Залмановна на все встревоженные расспросы заявила, что ничего не знает о возможной реанимации своей близкой подруги. Более того, вокалистка отреклась от нее. "Я ее на свой день рождения не приглашала. Это все неправда. Мы не в таких дружеских отношениях, чтобы приглашать ее к себе. Честно сказать, я ничего не знаю о том, что она может находиться в реанимации", - сказала, как отрезала, исполнительница в интервью Тeleprogramma.pro.

Все это выглядит очень странно. Ведь буквально в августе 2020 года свой день рождения экс-жена Кержакова проводила в компании певицы. Женщины обнимались и публиковали совместные фотографии.

Милана Тюльпанова и Любовь Успенская Фото: Instagram.com

"У моей крестницы Миланы Тюльпановой день рождения (да, да, вы многого не знаете о моей семье). Очень важно окружать себя близкими, верными людьми, желаю, чтобы у каждого из вас были такие!", - делилась Успенская.