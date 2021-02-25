Первая гонка для наших лыжников завершилась неудачно - Большунов стал лишь четвертым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 25 февраля, на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе были разыграны первые медали. Наш Александр Большунов, лидер Кубка мира нынешнего сезона, не смог взять наград на первом старте. Его опередили три норвежца, потеснившие за счет командной тактики только на четвертую позицию. Победу же одержал Йоханнес Клебо, который последние сезоны традиционно является конкурентом Большунова в битве за первые места на всех турнирах.

После завершения этой гонки тренер нашей команды Егор Сорин подвел итоги выступления, сказав об эмоциональном состоянии Александра Большунова после старта:

- Саша очень сильно расстроился. Выходил бороться минимум за медаль, настраивался на победу. Пытался работать первым номером, изматывать норвежцев. Они сработали тактикой против Саши, пытались не дать ему пространство для атаки, не хотели его пускать вперед, - сказал Сорин в прямом эфире телеканала "Матч ТВ". Но все-таки обнадежил многих поклонников сборной России, сказав, что в дальнейшем Большунов должен выступить еще лучше, ибо никаких проблем со здоровьем у него не имеется.

А вот другой тренер нашей команды Юрий Бородавко отметил:

- Саша старался насколько мог. Норвежцы на сегодняшний день сильнее. Не хватило скоростных качеств. Те, кто сегодня оказался впереди Саши, все специализируются на спринте. Они готовились именно к этой гонке. Александр, все-таки больше заточен на длинные дистанции, - обнадежил Бородавко болельщиков в интервью "СЭ".

А вот Сергей Устюгов раскрыл подробности своих проблем со здоровьем. Были разговоры, что он не сможет стартовать на чемпионате мира. Но все-таки он вышел на гонку и добрался до финала:

- Почти на морально-волевых, спасибо докторам, массажистам. 23 февраля я закончил тренировку и сказал, что 100% стартовать не буду – в ноге было сил, не мог сидеть на спуске. Вчера был дискомфорт, но я понимал, что с ним смогу бежать – да, будет больно, на поворотах дергать. Но я готовился именно к этой гонке, запрыгнул в последний вагон на этот ЧМ. Понимал, что если не выступлю сегодня, то не выступлю в принципе – было бы коту под хвост. Нога зафиксирована жестким тейпом, ее я побрил, - отметил Устюгов в интервью "Матч ТВ".

Отдельно же сказав о проблемах с больной ногой в полуфинале. На финише он выкинул вперед, дабы получить преимущество, не ту ногу, которую планировал:

- В полуфинал я по неосторожности кинул левую ногу, которая у меня больная. Поддернул, но вроде поработали перед стартом, отпустило. Все будет видно после нагрузки, - сказал наш лыжник.

В свою очередь, олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков поделился своим видением итогов спринтерских гонок на ЧМ-2021 в Оберстдорфе, сказав:

- Видно, что Саша в нормальной форме. Посмотрим, что будет дальше. Лыжи – непредсказуемый вид спорта, тем более с такой погодой. Как будет дальше – непонятно. Но по движениям видно, что он будет бороться за медали, это точно, - отметил Легков в интервью "Матч ТВ".

Следующие гонки на ЧМ-2021 пройдут послезавтра - мужчин и женщин ждет скиатлон. В этой гонке на середине дистанции спортсмены переодевают пару лыж, меняя способ лыжного хода. Женщины побегут 15 километров, а мужчины - дистанцию в два раза длиннее.