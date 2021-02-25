В Латвии осквернили памятник советским освободителям

Памятник был сооружен на месте братской могилы Фото: Twitter.com

В ночь с 23 на 24 февраля латвийские националисты совершили очередной «подвиг» - осквернили памятник советским офицерам, павшим в 1944 году при освобождении Латвии Красной Армией. В стране, которая высокомерно поглядывает на восточных соседей и из кожи вон лезет, чтобы ее считали частью «цивилизованного Запада», это дело уже обычное - война с памятниками павшим солдатам.

Памятник был сооружен на месте братской могилы, в которой захоронены генерал Сергей Куприянов и полковники Гаврил Шарикалов и Сахабутдин Газеев. На нем в память о героически погибших артиллеристах было установлено 76-миллиметровое орудие без лафета. Местные нацики ночью при помощи трактора своротили орудие и увезли его.

В Латвии, как и в Эстонии и Литве, официальная история характеризует советский период этих стран как «оккупацию». Их, как там считают, было три - советская (1940-1941 г.г.), немецкая (1941-1944 г.г.) и снова советская - вплоть до развала СССР. Одним словом, настрадались. Причем немецкая оккупация, опять же по официальной версии, была намного «мягче» двух советских. Объяснение простое - при немцах в этих странах случилась массовая коллаборация местного населения с оккупантами. Причем в Латвии и Эстонии из местных добровольцев были сформированы дивизии СС. Так что «доблесть» местные воины проявляли в многочисленных карательных операциях в России и Белоруссии и активном участии в блокаде Ленинграда и Холокосте.

Поэтому неудивительно, что в той же Латвии в центральном парке городка Бауска в 2012 году установили памятник солдатам трех полицейских батальонов, которые находились в составе латышского легиона «Ваффен СС». С ним, без всяких сомнений, ничего не случится.

А вот другие монументы в честь Победы над фашизмом и в память павших советских солдат в той же Латвии находятся под постоянной угрозой. Латвийские нацики, проявляющие восторг по поводу «смелости» вандалов в Екабпилсе, открыто намекают, что и Риге пора «подумать». Намек прозрачный - мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей в Задвинье, куда 9 мая отмечать Победу над фашизмом приходят до сих пор, невзирая на противодействие властей, десятки тысяч человек, и не только русскоязычные.

Протесты по поводу произошедшей в Екабпилсе гнусности, конечно же, нужны, молчать по таким случаям нельзя. Но они - бесполезны. Старшие товарищи из ЕС тоже не отчитают влившихся в их семью латышей. Там, с подачи «младоевропейцев», советских освободителей тоже все чаще называют «оккупантами». Пусть определяются, кто они в той войне, победители или побежденные? Мы посмотрим. Но война с памятниками - это, без сомнения, удел проигравших в настоящей войне.