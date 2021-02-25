Президент РПЛ рассказал, как «Тамбов» должен потратить выделяемые ему миллионы

Президент РПЛ Сергей Прядкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

26 февраля возобновляется чемпионат России по футболу. Зимой Премьер-лига чуть было не потеряла один клуб. «Тамбов» под грузом долгов был готов пойти ко дну. Появилась реальная угроза, что РПЛ впервые в своей истории закончит сезон не в полном составе. «Тамбов» по разным данным должен всем от 300 млн рублей до 650 млн. Премьер-лига выделила 51 млн.

«Тамбов» должен расплатиться с игроками

- Дорожная карта выполняется, - заявил президент РПЛ Сергей Прядкин на встрече с журналистами, в которой принимал участие и корреспондент kp.ru. - Деньги, которые выделили РПЛ, подготовлены. Как только они будут готовы принять эти средства, будут перечислены. Но эти деньги пойдут только на выплаты задолженности игрокам. «Тамбов» готов играть, матч на Кубок России уже провели. Клуб нашел двух партнеров, и планирует гасит задолженности, прежде всего по налогам.

Как собирали «Тамбов»

- Некоторые клубы договорились отдать в бесплатную аренду «Тамбову» своих игроков. Премьер-лига не участвовала в этом процессе. Но я знаю, что гендиректор «Тамбова» связывался с готовыми помочь клубами и они обсуждали каких игроков команды могут отдать в аренду.

Футбольные клубы заставят предоставлять банковские гарантии

- Нам необходимо определиться с минимальной суммой для клуба РПЛ. Мы будем выходить с предложением к РФС, что нельзя выдавать лицензию, если у клуба нет этой суммы. Также о гарантиях. С нашей точки зрения, гарантия должна быть банковская или какой-то финансовой организации. Чтобы она гарантировала полный расчет при нарушении каких-то планов, чтобы команда не попадала в ситуацию, чтобы из-за нарушения гарантий не смогла бы завершить сезон

Болельщиков будут сажать через кресло

- Мы ожидаем, что постепенно будет увеличиваться посещаемость м матчей РПЛ. Пока что это 50 процентов с соблюдением дистанции. Мы попросили об изменениях в медицинском регламенте. Раньше была дистанция в 1,5-2 метра, а мы попросили как на хоккее — через сидение. Пока что у нас только в Уфе можно 70 процентов. По нашим данным, посещаемость будет увеличиваться.

О возвращении Промеса в «Спартак»

- Если это качественный футболист, который принесет пользу клубу и РФС — отношусь положительно. Пусть будет больше хороших футболистов.

О премиях судьям

- Действительно принято решение о премировании арбитров. Концептуально, как будет происходить выплата судьям. Эта информация конфиденциальна. К нам обратился Ашот Хачатурянц, попросили создать рабочую группу где будут представители клубов и люди из комитета. Клубы поддержали такой вид мотивации судей. Кроме того, клубы не должны будут участвовать в таких делах, как прием в городах судей, их встрече и размещении. Составлен определенный бюджет. Нам показывали этот бюджет, клубы внесли туда ряд добавлений.

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