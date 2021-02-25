Собянин: «В ближайшие месяц - два мы снимем некоторые ограничения»

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за пандемии в Москве пока продолжают носить маски, следить за социальной дистанцией и соблюдать другие ковидные правила. Впрочем уже скоро можно будет частично их отменить. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил мэр столицы Сергей Собянин на телеканале «Россия-1».

«Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, - сказал мэр. - Хотя количество заболевших еще такое достаточно приличное».

По его словам, в столице каждый день попадают в больницы около 500 - 600 пациентов с COVID. Между тем, еще недавно эта цифра доходила до 1 700 человек.

«Надеюсь, что в ближайшие месяц - два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», - заявил Собянин.

При улучшении эпидемиологической ситуации, как отметил мэр, возможна отмена запрета на проведение городских фестивалей.

Напомним, по данным столичного оперштаба на сегодня в Москве вылечили от коронавируса 891 448 человек. При этом по всему городу расширяется сеть пунктов вакцинации, как при районных поликлиниках и частных медцентрах, так и в мобильных кабинетах в общественных местах. Прививку от COVID уже сделали почти 600 тысяч москвичей.

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