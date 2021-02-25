Кому могут дать продуктовые сертификаты на 3000 рублей

Эксперты ищут варианты, на каких условиях малоимущие россияне могут получить помощь от государства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России могут появиться продуктовые сертификаты. Напомним, 17 февраля на встрече с руководителями фракций Госдумы эту тему затронул Владимир Путин.

- Продовольственные сертификаты - мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно, - сказал президент.

Теперь правительство и эксперты ищут варианты, как реализовать эту идею уже в нынешнем году. Чтобы и нуждающимся помочь, и экономике не навредить, и расходы бюджета не слишком раздуть.

Инициатива хоть и правильная, но у нее есть четыре фундаментальные проблемы, которые нужно решить перед запуском.

Проблема 1. Кому именно давать деньги?

Если всем россиянам, то суммы будут неподъемными для казны. К примеру, пять лет назад от программы по этой причине и отказались. Тогда Минпромторг предложил раздавать деньги тем, кто получает ниже прожиточного минимума. Таких оказалось около 20 млн человек. Общие траты перевалили за 300 млрд рублей в год. Для бюджета это было слишком накладной суммой.

В Союзе потребителей нашли другой выход из ситуации. Как пишут «Известия», Союз потребителей направил в Минпромторг письмо с предложением выдавать продовольственные сертификаты только тем, кто получает жилищные субсидии, пишут «Известия». Это около 3 млн семей по всей стране. Напомним, по федеральным правилам, на поддержку от государства могут рассчитывать те, у кого плата за ЖКХ составляет больше 22% от общих доходов семьи (в некоторых регионах ценз ниже).

Правда, у такого подхода тоже есть минус. Многие официально малоимущие на самом деле зарабатывают неплохие деньги, но только получают их в конвертах. Чтобы избежать этого, некоторые эксперты предлагают ввести правило «нулевого дохода». То есть, помогать только тем, кто получает «белую» зарплату или зарегистрирован на бирже труда в качестве безработного.

По федеральным правилам, на поддержку от государства могут рассчитывать те, у кого плата за ЖКХ составляет больше 22% от общих доходов семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проблема 2. Сколько давать в рублях?

Вопрос сложный. Любая сумма до тысячи рублей будет считаться подачкой. А дальше простор для фантазии большой - вплоть до 10 тысяч рублей в месяц. Но все снова упирается в возможности бюджета.

Как считают в Союзе потребителей, каждой семье, получающей жилищные субсидии, нужно выдавать по 3000 рублей в месяц в виде продовольственных сертификатов. Это будет хорошим компромиссом. В этом случае общие расходы бюджета по этой статье составят чуть больше 100 млрд рублей в год.

Сумма вполне подъемная. Для сравнения, в прошлом году власти потратили на поддержку 26 млн российских семей с детьми 617 млрд рублей. А затраты на выплату маткапитала составляют около 400 млрд рублей в год.

Любая сумма до тысячи рублей будет считаться подачкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проблема 3. На что можно потратить?

В правительстве считают, что покупать на продовольственные сертификаты можно только продукты питания. Никакого алкоголя и сигарет. Но продукты продуктам рознь. Поэтому их набор хотят ограничить.

К примеру, депутаты Госдумы предлагают поддержать только отечественных производителей, а в Минпромторге - включить в список только продукты, которые могут носить гордое звание «здорового питания». Обе инициативы вполне резонны. Но тут же возникает технический нюанс.

Те же пособия семьям с детьми просто перечислили на карточки, а если создавать какие-то ограничения, такой способ не подойдет. Если просто раздать деньги, велик шанс, что их спустят на алкоголь. И тогда вряд ли программа достигнет своей цели. В период пандемии на этот нюанс не стали обращать внимание, потому что деньги нужно было выделить как можно быстрее. Сейчас есть время подумать и сделать программу более точечной.

На продуктовые сертификаты можно будет купить только самое необходимое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проблема 4. Как именно давать?

Это важный технический вопрос, на который пять лет назад эксперты Минпромторга также не нашли подходящего ответа. Один из вариантов, лежащих на поверхности, - создать специальные карты, на которые будут начисляться продовольственные рубли. Но это крайне накладный путь. Придется напечатать несколько миллионов пластиковых карт, создать специальное программное обеспечение, маркировать подходящие товары, переналадить оборудование во всех магазинах и сделать многое другое. Это колоссальные затраты и времени, и денег.

Второй вариант - выдавать каждой семье определенный набор продуктов питания каждый месяц. Как это сейчас происходит на молочной кухне, где молодым семьям выдают наборы молока, соков, пюре и детского творога. Этот путь гораздо проще. По сути, инфраструктура для выдачи уже есть. Для нее можно использовать те же самые молочные кухни, где утром будут выдавать продукты для детей, а во второй половине дня - для малоимущих взрослых. Правда, у этого варианта есть и минус. У каждой семьи свои предпочтения в еде и ограничения по здоровью (например, аллергии). Создать идеальный набор для всех вряд ли получится.

Третий вариант - создать онлайн-платформу, где люди смогут выбирать понравившиеся им товары, раз в месяц формировать заказ, а потом получать его в пункте выдачи. Такой путь предложили в Центре стратегических разработок. Для удаленных населенных пунктов может быть организована централизованная доставка. Если использовать для этого инфраструктуру торговых сетей, операционные затраты могут быть минимальными. Этот путь представляется наиболее жизнеспособным.

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