Подарки с «Пользой» к 8 марта

В этом году покупка подарков к 8 Марта не стала для меня головной болью благодаря заранее оформленной карте «Польза».

«За милых дам, за милых дам». Эту песню я напевал с самого утра, чтобы хоть как-то поднять настроение. Несколько дней до 8 Марта всегда напряженные. Нужно исхитриться: поздравить женщин так, чтобы они остались довольны, и чтобы самому 9 числа не перейти на хлеб и воду. Я работаю в небольшой юридической компании. Зарплаты у нас смеются, а цены в магазинах – кусаются.

Обычно хожу за подарками с растерянным лицом, боясь принести виновницам весеннего торжества не праздник, а огорчение. Как дорогущий антивозрастной крем в прошлом году. Вручил его жене безо всякой задней мысли, думая, что она обрадуется заботе. Но вместо «спасибо» получил ледяное молчание.

«Мороз и солнце, день чудесный!» – вспомнил я классика, замерзая на остановке. Машина сломалась, и приходилось передвигаться общественным транспортом. А ехал я в ювелирный салон. На полпути спохватился, что забыл деньги дома. К счастью, вспомнил, что на днях оформил карту «Польза» в Банке Хоум Кредит, перевел на нее зарплату и добавил в платежное приложение своего смартфона. Кстати, за картой ехать не пришлось – я оформил ее онлайн, а потом ее привезли с курьером прямо домой.

С картой «Польза» Банка Хоум Кредит вы сможете прилично сэкономить на покупке подарков к 8 Марта любимым женщинам. Фото предоставлено Банком Хоум Кредит

Коллега Николай рассказывал, что если расплачиваться этой картой, то часть денег вернется обратно.

– Это называется кэшбэком, – дожевывая бизнес-ланч, пояснял Коля.

Мне повезло: я не был клиентом Банка Хоум Кредит, поэтому смог оформить карту «Польза» по акции – с повышенным кэшбэком. Менеджер в банке рассказала, что по условиям акции расплачиваться нужно смартфоном через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Тогда возвратят 10% от покупок. При покупках в магазинах-партнерах банка кэшбэк больше – до 22%.

Окрыленный решенной проблемой и грядущей экономией, я влетел в ювелирный салон.

– Купите подарок вашей девушке. Вот браслет из розового золота, хит продаж, – подлетела ко мне продавщица.

– У меня нет девушки. Супруга заводить не разрешает, – пошутил я и купил жене подвеску в форме сердечка.

Турфирма находилась в том же торговом центре, и маме достался экскурсионный тур выходного дня. Поедет в Суздаль с дегустацией медовухи и посещением монастырей.

У сестренки наступит сладкая жизнь: приобрел ей подарочный набор с чаем, конфетами и букетиком из мыльных роз.

Прикинул экономию. Потратил я 10 тыс. руб. Значит, тысяча вернется обратно!

Но у меня осталось еще две женщины. Начальница и теща. Что бы им подарить?

Вспомнил, что у программы «Польза» есть партнеры, за покупки у которых тоже возвращаются деньги. Среди них есть аптеки, продуктовый и строительный гипермаркеты, спортивный магазин, библиотека электронных книг, турфирмы и т. д.

Теща. Тут и думать нечего. Закажу в магазине бытовой техники простенький смартфон. У нее старый, кнопочный, который постоянно барахлит. Теперь, надеюсь, с женой по телефону наболтаются, и навещать нас она станет чуть реже.

Осталась Лидия Васильевна. Начальница. Недавно меня в должности повысила, отпускает раньше, когда попрошу. Но дама капризная. Когда мы с Коляном в том году каждой женщине коллектива вручили по букетику и коробке конфет, недовольно носом повела. А куда деваться, когда нас двое, а их – десять? На Шанели разоришься. Босс – человек интеллектуальный. Купил ей годовой абонемент электронной библиотеки.

Кстати, надо Лидии Васильевне о «Пользе» срочно рассказать. Ведь, чтобы поучаствовать в акции, карту нужно оформить до 31 марта. Она оценит.

С кэшбеком по карте «Польза» от Банка Хоум Кредит праздники не заканчиваются!

Ну все. Бегу в супермаркет, закупиться к праздничному столу, и домой.

С пакетом наперевес мчусь в отходящий автобус. На ходу подсчитываю, что за покупки у партнеров мне вернется еще около 800 руб. (в среднем 10% за покупки у партнеров). Звонит телефон. Жена говорит, что 8-го Васильевы пригласили в гости. Нужно купить подарок Маринке и ее дочкам. Хорошо, что кэшбэк возвращается и за онлайн-покупки – выберу им что-нибудь в интернет-магазинах, благо партнеров у карты много! А еще напоминает про сломанную машину и обещанный ресторан. Чувствую, разорюсь. Хорошо, что при тратах по карте от 30 тыс. в месяц на остаток начислят 5%!

Куплю на все, что вернет «Польза» от ООО «ХКФ Банк», еще один подарок жене и красивый букет. Пусть праздник не заканчивается!